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Bakan Pakdemirli, Kozan’da muhtarlarla bir araya geldi
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN BAŞLAYAN VE HALA DEVAM EDEN YANGIN BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN BÖLGEDEKİ MUHTARLARLA YARALARI SARMAK İÇİN BULUŞTU.
ADANA 24.08.2020, 16:21
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından bölgedeki muhtarlarla yaraları sarmak için buluştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan’daki yangın bölgesinde yaraları sarmak için muhtarlarla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Pakdemirli’nin muhtarlarla buluşmasında Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da hazır bulundu.
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