ATÜ’lü akademisyenler “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listelendi

Stanford Üniversitesi tarafından, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listelendi. “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki kategoride incelenen listede, ATÜ’den 5 bilim insanı sıralamada yer alma başarısını elde etti.

Türkiye’den 1.150 bilim insanının yer aldığı liste bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Sıralama, “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride listelendi. ATÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Kelebek “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” kategorisinde yer aldı.

Maden Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sivrikaya, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Erbay ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erinç Uludamar ise “yıllık etki” kategorisinde kendilerine yer buldu.

Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.