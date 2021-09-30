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ATÜ Öğretim Üyesi Farsadi’ye TÜBA-TEKNOFEST’ten Doktora Bilim Ödülü

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turaç Farsadi, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında; TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde birinci oldu.

ADANA 30.09.2021, 13:52
ATÜ Öğretim Üyesi Farsadi’ye TÜBA-TEKNOFEST’ten Doktora Bilim Ödülü

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Turaç Farsadi, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında; TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde birinci oldu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Turaç Farsadi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki 2018 tarihli “Geometrik Doğrusalsızlık ve Sıkıştırılabilirlik İçeren Kompozit Uçak Kanat ve Rüzgar Türbin Kanatlarının Aeroelastik Analizi” başlıklı teziyle TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde birinci oldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’21’e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Dr. Öğretim Üyesi Farsadi ve dereceye giren bilim insanlarına, ödüllerini takdim ettiler.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen diğer törende ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında, aralarında Dr. Öğretim Üyesi Farsadi’nin de bulunduğu toplam altı bilim insanına 21 Eylül günü ödülleri takdim edildi.

Törende TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve TÜBA Üyeleri de yer aldı.

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