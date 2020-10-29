ATO’ya ferrokrom yatırımı için destek

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan ve 2020 Yılı Yerel Kalkınma Fırsatları Fizibilite Destek Programı’na sunulan “Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi”, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Destek sözleşmesi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen imza töreni ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO Genel Sekreteri Birol Yarman ve ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Ceyhan-Yumurtalık’ta 200,000t/y kapasiteli bir ferrokrom tesisi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Rapor doğrultusunda bölgenin yatırıma elverişli çıkması halinde; yatırımcı bulunmasına yönelik çalışmaların takipçisi olunacak.

12 ay sürecek proje sonunda çıkan fizibilite raporu, Adana’daki ilgili kurum-kuruluşlar ile yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarla paylaşılacak ve böyle bir yatırımın Adana’ya katkıları anlatılacak.

Projenin önemi

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana’ya katma değer kazandıracak projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve bu kapsamda Çukuorva Kalkınma Ajansı’nın ‘Fizibilite Desteğine’ başvurduklarını belirtti. ÇKA tarafından desteklenmek üzere onaylanan “Ferrokrom Yatırımına Yönelik Fizibilite Desteği Projesi” hakkında bilgi veren Başkan Menevşe, “İlimize kurulacak bir ferrokrom tesisi ile ülkemizin doğal kaynağı olan kromit mineralinin, uç ürün olan ferrokroma dönüştürülmesi sonucu yüksek katma değerli ürünün ortaya çıkması sağlanacak ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sunulacaktır” dedi.

Kalkınma hamlesi

Projenin detaylarına değinen Atila Menevşe şunları kaydetti:

“Kromit cevherleri, yapılacak bu yatırımla ferrokrom metaline dönüştürülürse, ilave olarak üç kat daha fazla katma değeri bölgede, dolayısı ile ülkemizde kalacaktır. Ferrokrom, bundan sonraki aşama olan paslanmaz çelik sanayinin hammaddesidir. Dolayısı ile Ferrokrom üretiminin çoğalması ile paslanmaz çelik üretiminin de önü açacaktır. Böylece makine sanayinde komple bir kalkınma hamlesi başlatmış olacaktır.”

Rekabeti artıracak

Adana’nın sahip olduğu iş gücü, enerji ve coğrafi konum gibi avantajlarıyla yatırıma en elverişli illerden olduğunun altını çizen ATO Başkanı Atila Menevşe, proje sonunda kurulacak olan tesislerin bölgede büyük bir istihdam olanağı yaratacağını kaydetti. Menevşe, proje ile Türkiye’nin ferrokrom konusundaki dışa bağımlılığının azalacağını, yüksek katma değerli ürün ihracatıyla uluslararası pazardaki rekabet gücünün artacağına da vurgu yaptı.

İmza töreninde konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise Çukurova Kalkınma Ajansı olarak kentin yatırımcı kapasitesini artıracak her türlü projeye destek verdiklerini, bu kapsamda Adana Ticaret Odası’nın hazırlamış olduğu ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nca desteklenmesine karar verilen projenin Adana için hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.