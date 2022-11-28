ATO Meclis toplantısı... Acı: "Bu seçimin kaybedeni yok"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, “Seçim dönemi artık geride kaldı. Artık hedefimiz hep beraber üyelerimize ve Adana ekonomisine katkı koymak, Odamızı bir adım öteye taşımak olmalıdır” dedi.

ATO 2022-2026 Dönemi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı İsmail Acı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mevzuat gereği, Hesapları İnceleme Komisyonu, Akreditasyon İzleme Komitesi, Bilirkişi, Hakem Listeleri ve Eksper Listeleri Meclis Üyeleri’nin oylamasına sunuldu.

Meclis Başkanı İsmail Acı toplantıda yaptığı konuşmada, 15 Ekim’de gerçekleştirilen Başkanlık seçimin ardından yapılan ilk Meclis Toplantısı’nın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

“Bu seçimin kaybedeni yok” diyen Acı, “Seçim dönemi artık geride kaldı. Artık hedefimiz hep beraber üyelerimize ve Adana ekonomisine katkı koymak, Odamızı bir adım öteye taşımak olmalıdır” şeklinde konuştu.

"Sorumluluğumuz büyük"

Odaların bölge ekonomisinin geleceğini şekillendiren yerlerin başında geldiğini kaydeden Acı, Adana’nın en büyük Odası olan ATO’nun büyük bir sorumluluk altında olduğunu belirtti. Acı, “Yüce Meclisimize seçilmiş siz değerli Meclis Üyelerimizin önümüzdeki 4 yıl boyunca sorumluluğu büyük. Adana ekonomisinde hep beraber rol alacağız. Önümüzde önemli projeler hayata geçirilmek için bizleri bekliyor. Adana’nın ve ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Hedefe ulaşmak için birlik içerisinde istikrarla yürüyeceğiz” dedi.

Meclis Başkanı İsmail Acı, Meclis Başkanlık Divanı olarak adil bir yönetim sergileyeceklerine vurgu yaparak, seçilen Meclis Üyelerini, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ı, Yönetim Kurulu Üyelerini, Disiplin Kurulu Üyelerini ve TOBB Delegelerini tebrik etti.

"Adana’yı üst liglere taşıyacağız"

Meclis Başkanı İsmail Acı’nın ardından Meclis Üyelerine hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana’yı üst liglere taşımak için hep beraber çalışma çağrısında bulundu. Başkan Bayram, “2022-2026 döneminde komite çalışmalarını sadece komite üyelerinin değil tüm sektör üyelerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Adana’nın ve ATO’nun vizyonunu yukarıya taşıyacak proje odaklı çalışmalar yapacağız. Milletvekilleri, belediyeler, STK’lar, Odalar ve sektör temsilcileriyle omuz omuza çalışacağız” dedi.

Konuşmasında Kasım ayı faaliyetlerine de değinen Başkan Bayram, Yönetim Kuruluyla birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, KGF Başkanı Erdoğan Özegen’e ve Adana Valisi Süleyman Elban’a yapılan ziyaretler hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi.

2022-2026 Dönemi 2. Olağan Meclis Toplantısı gündem maddelerinin oylanması ve Meclis Üyeleri’nin talep ve önerilerini iletmesinin ardından son buldu.