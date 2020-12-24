banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakim karşısına çıktı
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Almanya'da başörtülü kadına karşı polis şiddeti
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları %312 arttı
Merakla beklenen elektrikli scooter yasası çıktı
Merakla beklenen elektrikli scooter yasası çıktı

ATO Meclis Başkanı Acı: "Yapılandırılan borçların ödeme süresi ötelendirilmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Ocak-Nisan ayında yapılandırılan borcun iki taksitinin ödemesi gerektiğini ancak, hizmet sektörünün henüz iş yapamıyor olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağını belirtti.

ADANA 24.12.2020, 10:34
9
ATO Meclis Başkanı Acı: "Yapılandırılan borçların ödeme süresi ötelendirilmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, Ocak-Nisan ayında yapılandırılan borcun iki taksitinin ödemesi gerektiğini ancak, hizmet sektörünün henüz iş yapamıyor olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağını belirtti.

ATO Meclis Başkanı Acı, 7256 sayılı Kamu Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında pek çok borcun yeniden yapılandırıldığını anımsatarak, getirilen kolaylıklara dikkati çekti. Acı, “Kanun düzenlemesi kapsamında cezalar kaldırdı veya hafifletildi, faiz yükü ise önemli ölçüde küçültüldü. Bu şekilde yeniden yapılandırılan borçların ödenmesinde de büyük kolaylıklar getirildi. Borçların 36 aya kadar 18 taksitte ödeme olanağı sunuldu. Buraya kadar teorik olarak her şey çok güzel. Ancak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren pandemi halen bitmedi ve bu yüzden özellikle hizmet sektörü halen para kazanamıyor” dedi.

Özellikle borçlu firmalar veya küçük yahut orta ölçekli işletmelere bakıldığında, devletin getirildiği bu kolaylıkların avantajlarının onlara yansımadığını gördüklerini belirten İsmail Acı, “Üyelerimizden bu konuda bizlere sürekli dert yanmalar geliyor” bilgisini verdi.

“Ödemeler son üç aya yığıldı”

Acı, Nisan-Haziran dönemine ilişkin beyanname veya bildirgelerden doğan SGK prim borçları ve muhtasar beyannameden doğan vergi borçları ile KDV borçlarının yılın son üç ayına yığıldığını söyleyerek şunlarıkaydetti:

“Yani içinde bulunduğumuz döneme denk geliyor. Bunlar yapılandırma kapsamına alınmadı, işletmeler bunu ödemek zorunda. İşletme sahipleri, cari dönemden doğan vergi ve SGK prim borçlarını da ödemek zorunda. Ancak, işletmeler pandemi tedbirleri sebebiyle kapalı. Akşam 21:00’den hafta için sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu tümden kapalıyız. Bu borç nasıl ödenebilir?”

"Hizmet sektörünün kazancı sıfır"

“Restoranlar kapalı, eğlence yerleri kapalı, kahvehaneler kapalı, sinemalar kapalı, yani hizmet sektörünün neredeyse kazancı sıfır” diyen ATO Meclis Başkanı Acı, buna karşın kiralar, vergiler ve sabit giderler gibi işletme masraflarının devam ettiğine dikkati çekti.

Acı, “Kredi borçlarını da gelirsiz giderler kalemine eklersek işin içinden çıkmak hayli güç. Her yer kapalı ama giderler kapalı değil. Bir de şimdi bu kadar yükü olan iş dünyasından Ocak-Nisan ayında yapılandırılan borcun iki taksitinin ödemesini yapması isteniyor. Ödeme yapılmazsa yapılandırma iptal, faizler, borçlar hepsi başa dönecek. Buna bir çare bulunması gerekir” önerisinde bulundu.

Devletin, mevcut pandemi koşulları nedeniyle borcunu ödeyemeyen işletmelerin elinden tutması gerektiğini vurgulayan İsmail Acı, “Benim şahsi önerim; bu konuda yapılandırmada düzenlemeye gidip, Aralık sonunda bitecek olan yapılandırma başvuruları, Ocak ayının sonuna kadar uzatılması ve ilk taksitleri 2021’in Haziran-Ağustos’una atmak olmalıdır. Aksi takdirde yapılandırma küçük ölçekli firmaların işine kesinlikle yaramayacaktır” diye konuştu.

Ödemesini düzenli yapanlara teşvik talebi

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, yaptığı açıklamada ödemelerini düzenli yapanlara da teşvikler sunulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Öyle ya da böyle kamu borcunu ödeyemeyenlere bazı dönemlerde af gelmekte, yapılandırma gelmektedir. Borcunu muntazam şekilde ödeyen firmalar ise bu düzenlemelere bakarak ister istemez ‘bende ödemeyeyim günün birinde yapılandırma gelir bende orada öderim’ diyebilmektedir. Özetle söylemek istediğim şudur; ödemesini düzgün yapan işletmelere özel teşvikler sunulmalıdır. Bu vergi indirimi olur, SGK prim desteği olur. Ne olacağına devlet karar vermelidir ama ne olursa olsun bir teşvik mutlaka sunulmalıdır.”

“İçinde bulunduğumuz şu dönemde işletmelerin rahatlatılması, ellerinin güçlendirilmesi ve pandemi dönemi sonuna kadar ayakta kalmalarının sağlanması zamanıdır” diyen ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, esnafı ve KOBİ’leri kazanmak ve yaşatmak gerektiğini vurguladı.

Acı, bütün bu tedbirlerin geç olmadan, hatta 7256 sayılı Kanun’un müracaat süresi bitmeden yapılması gerektiğini, aksi takdirde bu suyun bu gemiyi yürütemeyeceğini, gemi karaya oturmadan tedbirler alınması gerektiğini, asi takdirde karaya oturan gemiyi suyla buluşturmanın belki de imkansız olacağını sözlerine ekledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Trabzonspor 14 20
9. Malatyaspor 12 19
10. Göztepe 14 18
11. Kasımpaşa 13 18
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 13 21
8. Celta de Vigo 14 19
9. Athletic Bilbao 15 18
10. Cádiz 14 18
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 15 15
14. Levante 14 15
15. Eibar 14 15
16. Elche 13 15
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12