Atık sanata dönüştü

Adana’da lise öğrencileri ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı “sıfır atık” projesine katılarak atıkları sanata çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 2017 yılında atıkların çevreyi kirletmemesi için “sıfır atık” projesi başlattı. Bu projeye Adana’da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de katıldı. Öğretmen ve öğrenciler o günden bugüne kadar atıkları çöpe atmayarak sanata çevirdi. Öğretmen ve öğrencilerin çevre bilinciyle hareket etmesiyle birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.

Okulda sanat eserleri sergilenmeye başladı. Serginin açılışını ise Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın yaptı. Açılışa ilçe milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.