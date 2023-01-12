Astarcı: "AB programlarından azami şekilde yararlanılmasını amaçlıyoruz"

Başkan Astarcı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (ATÜ) ziyaret etti. Astarcı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay tarafından makamında ağırlandı.

Ziyarette, Rektör Tümay ve Astarcı Türkiye Ulusal Ajansı ile gelecek için planlanan Erasmus projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Astarcı, Rektör Tümay ile yaptığı görüşmede ajansın, eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını etkin şekilde yürüterek, kurum ve kuruluşların bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı. Astarcı, ATÜ’nün bu programlardan başarılı bir şekilde yararlandığını sözlerine ekledi.

Rektör Tümay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ATÜ’de Erasmus projeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.