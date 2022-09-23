Aslan: “Koronadan sonra YEDAM’a gelen çağrılar 9 kat arttı”

Yeşilay Adana Şube Başkanı Zuhal Aslan, korona virüsten sonra Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) gelen çağrıların 9 kat arttığını belirtti.

Başkan Aslan ve yönetimi, kentteki bir otelde gazetecilerle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye ve Kıbrıs geneli 105 YEDAM olduğunu belirten Aslan, “İlk korona virüs vakasının görülmesinden bu yana tütün bağımlılığı ile ilgili YEDAM’a 20 bini aşkın arama geldi. Korona virüsten sonra tütün özelinde gelen aramalar 9 kat arttı. Bugüne kadar toplamda ise 500 bini aşkın arama geldi. Bu merkezlerimizde yüz yüze ve ücretsiz olarak hizmet veriliyor” diye konuştu.

Öte yandan Aslan, Yeşilay’ın diğer faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.