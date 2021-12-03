"Aşk-ı Memnu" Adana’da sahnelenecek

Adana’da faaliyet gösteren Reverans Sanat Grubu tarafından hazırlanan ve prömiyerinin 20 Kasım 2021’de Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen "Aşk-ı Memnu" adlı oyun Adanalı tiyatro severlerle buluşacak.

Oyun, Halit Ziya Uşaklıgilin "Aşk-ı Memnu" adlı eserinden Özge Durmuşcan tarafından 2021 yılında uyarlandı. Yönetmenliği Fulya Selvi, müziklerini Evgeny Grinko, Koreografisini Ata İvak yaptığı oyunda ses ve ışıkta Ramazan Akyürek ve Berker Selvi, kuaför olarak da Beyna Alp görev aldı.

Özge Durmuşcan, Alperen Ekmekçi, Nazlı Kılıççeker, Ömer Can Yeldan, Erna Edis, Fulya Selvi, Yağmur Fakılar, Deniz Kazar, Arda Gündüz ve Helin Güner’in rol aldığı oyunun konusu şöyle:

"Adnan Bey ilk eşini kaybetmiş; iki çocuğu, çocukların dadısı ve hizmetliler ile birlikte yaşamaktadır. Firdevs hanımın kızı Bihter ile evlenmek istemektedir. Bu evlilik iki aileyi bir araya getirecektir. Bihter, annesinin hırslarına yenilmemek için Adnan’la evlenmeyi kabul eder. Bu evliliği kabullenmeyen Nihal ve hizmetliler, Bihter’in Behlül’e yakınlaşmasına neden olur. Bu yakınlık oyunun çatısını oluşturan yasak aşkı doğurur. Bihter’in, Behlül’e olan yakınlığından rahatsız olan Firdevs Hanım, Nihal’in aklını karıştırarak onun Behlül’e ilgi duymasını sağlar. Bu durum Bihter’in, Behlül’le karşı hislerini saplantı haline getirmesine neden olacaktır."

Trajedi-dram türünde 2 perdeden oluşan oyun, 120 dakika sürüyor.