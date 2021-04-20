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Asırlık çınara hasta yatağı

Adana’da ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken 93 yaşındaki vatandaşa ihtiyacı olan hasta yatağı Seyhan Belediyesi tarafından teslim edildi.

ADANA 20.04.2021, 11:55
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Asırlık çınara hasta yatağı

Adana’da ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken 93 yaşındaki vatandaşa ihtiyacı olan hasta yatağı Seyhan Belediyesi tarafından teslim edildi.

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, ayakta duramayan ve yürümekte zorluk çeken 93 yaşındaki N.Y.’nın, hasta yatağına ihtiyacı olduğu bilgisini Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne aktardı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Sosyal Yardım İşleri ekipleri, N.Y.’nin ihtiyacı olan hasta yatağını iki gün içerisinde temin edip, kurulumunu gerçekleştirerek asırlık çınara teslim etti.
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