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Asansörlü üst geçitler vatandaşın hizmetinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitlerde incelemelerde bulunarak, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansörlere zarar verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

ADANA 16.06.2021, 11:56
Asansörlü üst geçitler vatandaşın hizmetinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitlerde incelemelerde bulunarak, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansörlere zarar verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Başkan Karalar, Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Camii civarı ve Öğretmenler Bulvarı üzerinde yapılan üst geçitleri inceledi. Engelliler, yaşlılar ve merdiveni kullanamayacak durumda olan vatandaşların üst geçitten yararlanmaları için yapılan asansörlerin daha önce tahrip edildiğini ancak tamir edilerek kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Karalar, “Üst geçitler yarım kalan ve bizim tamamladığımız işler arasında. Mahfesığmaz, Toros ve Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan üst geçitlerimizi ve özellikle asansörlerimizi halkımıza, esnafımıza ve muhtarlarımıza emanet ediyorum. Bunlar milletimizin, hepimizin malı. Bu hizmetler kolay yapılmıyor, gözümüz gibi korumalıyız” dedi.
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