Arslan’dan ilk kişisel sergi

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Nur Betül Arslan, Adana’da ilk kişisel resim sergisini açtı.

57. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nur Betül Arslan tarafından Adana İl Halk Kütüphanesinde resim sergisi açıldı.

Amacının yaptığı resimlerle hem resim sanatına hem de kitap ve kütüphaneye dikkat çekmek olduğunu belirten 20 yaşındaki ressam, 2001 yılında Mersin’de dünyaya geldiğini, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde devam ettiğini söyledi. Arslan, “Resim sanatında henüz işin başındayım. Amacım ileride ülkemizi yurtdışında temsil edecek düzeye gelmektir” dedi.

Bugüne kadar ilkokul çağlarından itibaren girdiği yarışmalarda ödül ve dereceler aldığını ifade eden Arslan, Adana İl Halk Kütüphanesi’nde ilk kişisel resim sergisi açmaktan son derece gurur duyduğunu kaydederek, serginin 10 gün süreyle açık kalacağını ve Adanalı sanatseverleri kütüphaneye beklediğini sözlerine ekledi.

57. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nur Betül Arslan tarafından Adana İl Halk Kütüphanesindeki resim sergisi 12 Nisan tarihine kadar açık kalacak.