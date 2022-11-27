Arkadaşlarıyla oynadığı sırada biyonik kulaklığı zarar gören Emir duymak istiyor

Adana’da 1 aylıkken tek gözü maviye dönüşen doğuştan işitme engeli ve hiperaktive hastalığı olan 10 yaşındaki Emir Yıkılmaz’ın zarar gören biyonik kulaklığının tamiri için 8 bin TL’ye ihtiyaç var.

Canan Yıkılmaz (42), kendi gibi çocuk felci geçiren ve işitme engeli olan Cemil Yıkılmaz (45) ile 13 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin evliliğinden Gülşen (12) ve Emir (10) isimi iki çocukları oldu. 7. sınıfa giden Gülşen’in sağlık problemi bulunmazken, 4. sınıf öğrencisi Emir işitme engelli olarak dünyaya geldi.

Emir’in sol kulağına 1 yaşında sağ kulağına ise 6 yaşında devlet tarafından ücretsiz biyonik kulak takıldı. İşitme engelinin yanı sıra hiperaktivite hastalığı da bulunan Emir’e yüzde 52 işitme engeli raporu verildi.

Dikkat dağınıklığı ve hiperaktive olduğu için oğlu Emir’in cihazını koruyamadığını belirten Canan Yıkılmaz, ”Arkadaşlarıyla oynarken cihazına zarar vermiş. Biz cihazı İstanbul’a yolladık. Tamiri için 8 bin TL masraf çıktığı söylendi” dedi.

Emir’in işitmediği için çok daha agresif olduğu belirten anne Yıkılmaz, ”Okula 2 gün gitse 3 gün gitmiyor.Şuan tek kulağıyla duyduğu için ona da tam verimli ses gelemediği için okula gitmek istemediğini düşünüyorum” diye konuştu.

Emir’in 1 yaşından beri işitme üzerine rehabilitasyona gittiğini söyleyen anne Yıkılmaz, ”Öğretmenler dil gelişimi olsun diye eve bir hayvan almamızı önerdi. Ördek, civciv ve balık aldık zamanında. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bir komşumuz da hediye ettiğimiz bir köpek var almak ister misin dedi. Ben çok korktuğum halde aldım ve 7 yıldır bizimle. Emir’in dil gelişiminde çok etkili oldu. Emir "Şila"yı çok da seviyor” dedi.

(CNK-