Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Projesi başladı

Arka Plan Fotoğraf Derneğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında birlikte yürüttüğü "Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar" isimli proje temel fotoğrafçılık eğitimleri ile başladı.

Eğitim kapsamında fotoğrafın kısa tarihi, fotoğraf nedir, ışık, alan derinliği, kompozisyon, enstantane-diyafram ilişkisi gibi temel derslerin yanı sıra, eğitmenler A.Niyazi Sertkalaycı, Ahmet Yakar ve Burak Durhasan’ın yılların birikimi olan projeleri de kursiyerlerle paylaşıldı. Yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci grubuna verilen programın içeriğinde ise temel eğitimin yanı sıra, uygulamalı fotoğrafçılık ve Aladağ’da düzenlenecek kamp etkinliği de yer almakta. Programın sonunda kursiyerlerin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşacak bir sergi izleyicilerle buluşturulacak.

Programın dernek koordinatörü A. Niyazi Sertkalaycı, "Fotoğrafçı güzel insandır sloganıyla çıktığımız bu yolda 19-24 yaş arasındaki gençlerimize fotoğraf eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi. Sertkalaycı, fotoğraf sanatına katkı sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.