Arka Plan’da Fotoğraf Derneği’nde nöbet değişimi

Adana Arka PLan Fotoğraf Derneği genel kurul toplantısı sonunda yeni başkan Burak Durhasan oldu.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurul toplantısında seçime Burak Durhasan başkanlığında tek liste ile gidildi. Pandemi koşulları gözetilerek yapılan kongrede söz alan mevcut başkan A. Niyazi Sertkalaycı, 5 yıldır Adana’da ve ülke genelinde fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak amacı ile hareket ettiklerini, 36 kişi ile kurdukları derneğin bugün itibari ile 63 üye ile yoluna devam ettiğini kaydetti. Derneği kuruluşundan sonra 2 yılını doldurmadan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na (TFSF) üye yaptıklarını hatırlatan Sertkalaycı, 1. kuruluş yılı etkinliğinde 200 fotoğraftan oluşan karma sergilerini 5 bin kişinin ziyaret ettiğini, sunum ve söyleşi için 60 yakın konuk ağırladıklarını, şehir için şehir dışı 28 ayrı fotoğraf gezisi düzenlediklerini, 5 atölye çalışmasını tamamladıklarını, 8 ayrı temel fotoğraf semineri gerçekleştirdiklerini ve son olarak Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Projesi’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek aldıklarını anlattı. Sertkalaycı, "5 yıllık görev sürem sonunda, birlikte yola çıktığımız değerli arkadaşımız Burak Durhasan ve yeni ekibe nöbeti severek devrediyorum. Her daim onların yanında ve hizmetinde olacağım" diye konuştu.

Üyelerin oy birliği ile başkanlığı seçilen Burak Durhasan da emekleri için A. Niyazi Sertkalaycı’ya teşekkür ederek, güzel projeler, etkinlikler ve her türlü faaliyetlerle derneği daha ileri götürmek için çalışacaklarını, bu konuda yönetimde görev alan almayan bütün üyelerden katkı beklediğini dile getirdi.

Arka Plan Fotoğraf Derneği’nde Burak Durhasan başkanlığındaki yeni yönetimde Ahmet Yakar, İbrahim Arslantürk, Mehmet Demirbilek ve A. Niyazi Sertkalaycı; Denetim Kurulu’nda Tuğrul Tunca, Orhan Kaya. Adnan Kulak, Disiplin Kurulu’nda Arif Balcılar, İlyas Acar, Gürhan Özerdem, Federasyon Delegeliği’nde de Burak Durhasan, A. Niyazi Sertkalaycı ve Mehmet Demirbilek görev aldı.