Arıcılar, ucuz şeker vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü

Adana’da 20 arıcı, bağlı bulundukları federasyonun uygun fiyata şeker dağıtımı vaadiyle kendilerini dolandırdığını öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Federasyonun Yüreğir İlçe Başkanı Şahin Özmetin, “Sadece bizim ilçemizde 2 buçuk milyon liralık bir mağduriyet söz konusu. Bizim ardımızdan birçok arıcı da gidip suç duyurusunda bulunacaktır. Şekerlerimizi istiyoruz” dedi.

Türkiye Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Şubat ayında 50 kilogramlık besleme şekerinin arıcılara 450 TL yerine 390 TL’ye satılacağını açıkladı. Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde ise birçok arıcı federasyonun Yüreğir İlçe Başkanı Şahin Özmetin’e parayı yatırdı. Toplam 2 buçuk milyon lira toplayan Özmetin’de bu parayı parça parça federasyona gönderdi.

4 aydır şeker bekliyorlar

Ancak federasyona para yatırıldıktan sonra arıcıların beklediği şekerler iddiaya göre bir türlü gelmedi. Özmetin ise arıcılar adına Başkan Sarıoğlu’nu aradığında ise ‘En kısa sürede gelecek’ cevabını aldı. 4 aydır şekerlerini alamayan ve bu nedenle binlerce arısı telef olan 20 arıcı da dün Adana Adliyesi’ne giderek bağlı bulundukları federasyon hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“4 ay geçti ancak şekerlerimiz gelmedi”

Ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan federasyonun Yüreğir İlçe Başkanı Şahin Özmetin, “Çuval başı 390 TL para topladım. Bu toplama 2 buçuk milyon lirayı geçti. Bende bu parayı tuttum federasyonumuza gönderdim. Aradan 4 ay geçti ancak şekerlerimiz gelmedi. Sürekli ‘Bugün, yarın şeker gelecek’ diye oyalandık. Açıkçası bizi dolandırdılar. Başkan ise herhangi bir şey söylemiyor hep ‘Bugün, yarın’ diyor. ‘Seni savcılığa vereceğiz’ diyorum, ‘Gidin verin’ diyor. Başka bir şey demiyor. Sadece Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 buçuk milyon liralık bir zarar var” diye konuştu.

Arıların şeker yiyemediği için telef olduğunu da söyleyen Özmetin, “Arkadaşlarımızın hepsi mağdur. Arılar telef oldu. Maddi zararlar çok yüksek. Bunun karşılanmasını istiyoruz. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hafta içi de herkes savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye geneli herkes mağdur”

Arıcı Abdurrahman Alpaydın ise binlerce arısının telef olduğunu söyledi. Alpaydın, “4 aydır şekerlerimizi bekliyoruz. Benim 200 kovan arım telef oldu. Arkadaşlarımızın da aynı şekilde arıları telef oldu. Mağduruz. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Türkiye geneli herkes mağdur. Başkanı arıyoruz, ‘Mağduruz, en azından bize 2 tır şeker gönder. Biz bu olayı kapatalım, bekleyelim’ diyoruz ancak o da sürekli bize ‘Yok. Bugün, yarın gelecek’ diye cevap veriyor” dedi.

“Şeker yokken bizden neden para aldılar”

Birçok arıcının korktuğu için suç duyurusunda bulunamadığını öne süren Alpaydın, “Başkan bizleri ‘Devlet benim arkamda. İsterseniz gidip şikayet edin’ diyerek tehdit ediyor. Birçok arıcı da bundan korkuyor. Ancak artık çok mağdur olduk. Arılarımıza bakamıyoruz. Bizim zararımızı kim karşılayacak. Şeker yokken bizden neden para aldılar. En azından mağdur olmazdık. Bu süreci artık devlet inceleyecek. Bizde onlardan haber bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca suç duyurusunda bulunmaya gelen arıcılar, federasyondan istifa ettiklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 30 Mayıs tarihinde bir açıklama yayınlayarak, “Şeker ithalat izni için ilk olarak Şubat ayında başvuruda bulunduk. Şimdi başvurumuzu tekrar yenileyerek, arı beslemesi için yeni bir krizi yaşamamak adına arıcı üyelerimize verilmek üzere şeker ithalat izni için Ticaret Bakanlığına başvuracağız” dedi.