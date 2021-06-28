"Arabada Sinema Günleri" başlıyor

Yüreğir Belediyesi’nin yaz akşamlarının vazgeçilmezi "Arabada Sinema Günleri" etkinliği başlıyor. 30 Haziran Çarşamba günü ‘Müslüm’ filmi ile start alacak olan etkinlik yaz boyunca devam edecek.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün korona virüs salgını nedeniyle ‘Arabada Sinema Günleri’ne dönüştürdüğü nostaljik yazlık sinema etkinliği, 30 Haziran Çarşamba günü yeniden Adanalılarla buluşuyor. Bir bölümü Yüreğir’de çekilen ve merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filmi ile başlayacak olan etkinlik yaz boyunca her Çarşamba akşamı farklı film gösterimleri ile devam edecek.

Yüreğir Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda yapılacak gösterimle sinemaseverler, araçlarından inmeden film izleme keyfi yaşayacak. Dev ekranda izledikleri filmin sesini araçlarındaki radyolarından duyacak olan sinemaseverler Yüreğir Belediyesi’nin patlamış mısır, gazoz ve çekirdek ikramları ile nostaljiye doyacak. Tamamen ücretsiz olan etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Adanalıları ‘Arabada Sinema Günleri’ne davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adanalı, arabada sinema günleri etkinliğimizi çok sevdi. Bu yaz da nefes almak, moral bulmak isteyen vatandaşlarımız için güzel bir aktivite olacak. Yaz boyunca her Çarşamba akşamı birbirinden güzel filmlerle millet bahçemizde sinema keyfi yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi özellikle çocukların hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak nostaljik sinema etkinliğimize bekliyoruz” dedi.