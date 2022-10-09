AOSB’den verimlilik ve sürdürülebilirlik ödülleri

Adana Organize Sanayi Bölgesi tarafından, bölgede faaliyet gösteren firmaların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlayan projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmanın hedeflendiği “AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri”nin bu yıl 2’ncisini düzenliyor. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ödüllerin; Enerji Verimliliği, Su Yönetimi, Atık Yönetimi, Karbon Yönetimi, Sürdürülebilir İnovayon ve Sosyal Etki olmak üzere 6 kategoride verileceğini bildirdi.

Akpınar, yarışmanın amacının; kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlamış projeleri öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmak olduğunu belirterek, “Bu sayede bu projeler ile değişimi tevşik ederek diğer kurum ve kuruluşlarda da benzer projelerini hayata geçmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Başvuruların 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirten Bölge Müdürü Ersin Akpınar, uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesinin 1 Kasım 2022 tarihinde tamamlanacağını, sonuçların 15 Kasım’da açıklanacağını, ödül töreninin ise 14 Aralık 2022 tarihinde düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.

Kategoriler

- Enerji Verimliliği: Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Verimliliği Stratejileri doğrultusunda geliştirilen projeler.

- Atık Yönetimi: Atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanılması ile ilgili projeler.

- Su Yönetimi: Su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi aynı zamanda da suyun niteliği konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde geliştirilen projeler.

- Karbon Yönetimi: Sera Gazı Emisyonlarını düşürme ve Karbon Emisyonunu Azaltım ile ilgili projeler.

- Sürdürülebilir İnovasyon: Çevresel, Sosyal ve Finansal düşünceler ile birlikte fikir üretiminden ARGE ve ticarileşmesi yoluyla şirketlerin ürün hizmet teknoloji projeler.

- Sosyal Etki: Kurum ve çalışanlarının ortak değer oluşturarak mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik yapmış olduğu projeler.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin "aosbprojedestekofisi.com" adresinden alınabileceği, başvuruların ise "verimlilikodulleri.aosbprojedestekofisi.com/yarismaci" üzerinden yapılabileceği kaydedildi.