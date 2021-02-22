AOSB’de "yenilikçi" hizmetler

Türkiye genelinde, 80 kentte yer alan 325 sanayi bölgesinin en büyüklerinden olan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), coğrafi konumu ve lojistik avantajlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren firmalara kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkanlarına ek olarak sunulan yenilikçi hizmetlerle cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Türkiye’nin sanayileşen ilk kentleri arasında bulunan Adana’nın bu alandaki tecrübesi, üniversitelerin gücü, kurumların iletişim becerileri, iletişim çağının imkanları ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, firmalara sundukları yenilikçi hizmetlerin bölgenin tercih sebebinde önemli faktörler olduğunu bildirdi.

Akpınar, Adana’nın toplam ihracatının 2 milyar doların üzerinde olduğu ve bunun yüzde 60’ının AOSB’de yer alan firmaların gerçekleştirdiğini, bölgede, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren 16, İkinci 500’de ise 14 firmanın yer aldığını kaydetti.

Coğrafi konumu, lojistik avantajları, uygun arsa fiyatları, en uygun fiyatla doğalgaz, su ve elektrik temini, arıtma tesisleri, altyapı ve üst yapı imkanları ile bir şehirde ne varsa her ihtiyacın karşılandığı birimleri ile yatırımcının ilgisini çeken bölgenin, Türk sanayisinin devler ligindeki firmalarıyla gücüne güç kattığını bildirdi.

Şu anda 562 parselin yer aldığı, 450 işletmenin faaliyette bulunduğunu bölgede 7 milyon metrekarelik genişleme alanı bulunduğunu belirten Akpınar, “Bu yıl sonuna kadar genişleme alanının 1 milyon metrekarelik bölümünü yatırımcıya açma çabasındayız” dedi.

Proje ofisi

Akpınar, bölgedeki tüm kamu birimlerinin tek çatı altında hizmet verdikleri Kamu Kampüsü’nde açtıkları Proje Ofisi’nin, bölgedeki firmalara Ar-Ge ve inovasyon projeleri, AR-GE / Tasarım Merkezi Kurulum ve sürdürme, KOSGEB ve Bakanlık kapsamında hibe proje ve destekleri konusunda hizmet prensibi ile faaliyet gösterdiğini bildirdi. Bu ofis aracılığıyla, sanayicilere bugüne kadar 20 milyon TL’nin üzerinde kamusal destek sağlandığını, bunun katlanarak artacağına inandıklarını ifade etti.

Ersin Akpınar, yenilikçi bakış açısının ürünü olan ve üniversite- sanayi işbirliği kapsamında, üniversiteden akademisyenler koordinatörlüğünde hizmetleri yürütülen Proje Ofisi uzmanlarının, sanayicileri tek tek ziyaret edip önce ihtiyaçlarını belirlediğini, ardından ihtiyaç duydukları desteklere erişimi sağladıklarını bildirdi.

Yine bu ofisin hizmetleri kapsamında en az 100 akademisyeni sanayicilerin fabrikalarına çektiklerini belirterek, “Bu da raflardaki bilginin sanayi tesislerine aktarılmasına aracılık etti. Yani biz OSB olarak üniversite ile sanayici arasında köprü görevi üstleniyoruz” dedi.

Akpınar, sadece bölgedeki firmalara değil bölge dışındaki firmaları da sektörel bazda oluşturdukları kümelenme faaliyetlerine dahil ettiklerini, böylece bölge dışındaki alanların da bir nevi kuluçka merkezi gibi sanayicilerle temasını artırdıklarını kaydetti. Akpınar, “Tüm bu çalışmalarımızın gayesi paydaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek. Buna bağlı olarak AR-GE ve inovasyon çalışmalarında farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

OSEO Projesi

Ersin Akpınar, ihracatı attırma ve global pazarda bölgedeki firmaların varlığını hissettirmek amacıyla Bölge Müdürlüğü bünyesinde filizlenip geliştirilen OSEO Projesi’nden de söz etti.

Pandeminin de etkisiyle dünyanın daha fazla dijitalleştiğini, dünyanın bir ucundaki alıcının, dünyanın diğer ucundaki tedarikçiye elindeki cep telefonu aracılığıyla bile ulaşabildiğini ifade eden Ersin Akpınar, bu çağa ayak uydurup, bölgedeki firmaların dünyaya açılmasına katkı sunan bu projenin pilot çalışmasının ardından uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Ersin Akpınar, OSEO (Organized Saerch Engine Optimization)" projesi ile Bölgede faaliyet gösteren firmaların dijital dünyada bulunabilirliğini arttırarak ihracatlarına yeni pazarlar dahil etmelerine katkı sunmak istediklerini vurguladı.

“Kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız. Dolabımızı açtığımızda hangi kıyafetlerin olduğunu bilmeden alışverişe gitmemiz bizim için israfın kendisi olacaktır” diyen AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim için nasıl bir eşya kaynak ise insan en büyük kaynağımız. Bizim hazinemiz yerin altındaki bulduğumuz değil, yerin üzerindeki insanlarımızdır. İnsanımıza doğru yatırım yapmak, nitelikli insan kapasitemizi arttırmak suretiyle gelecekte dizayn edeceğimiz Adana’nın ülkemizin çok daha iyi yerlere gelebileceği kanaatindeyiz.”