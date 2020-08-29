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AOSB’de sanayicilere online seminer

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SANAYİCİLER VE ÇALIŞANLARINA EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLAYAN AOSB AKADEMİ KAPSAMINDA, “PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME” KONULU EĞİTİM SEMİNERİ, ONLİNE ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ.

ADANA 29.08.2020, 09:47
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AOSB’de sanayicilere online seminer

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamında, “Performans Yönetimi Sistemleri Karşılaştırma ve Değerlendirme” konulu eğitim semineri, online ortamda gerçekleşti.

Korona virüs önlemleri nedeniyle dijital eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen eğitimde; “globalleşen dünyada şirketlerin, süreçlerini daha etkin ve aktif olarak yönetmek adına kurdukları yönetim sistemi” olan kurumsal performans yönetimi tüm yönleriyle ele alındı.

Neden performans yönetimi?

Eğitmen Olcay Baytan, kurumsal performans yönetiminin amaçlarına dikkati çekerek başladığı konuşmasında, “kurumsal performans yönetimiyle; tüm şirket çalışanlarınızı belirlediğiniz stratejilere yönlendirirsiniz ve hedeflerinize çok daha hızlı ulaşırsınız. Doğru stratejileri belirler risklerinizi minimize edersiniz. Hedeflerinize giderken belirlediğiniz aksiyonlarınızı etkin şekilde takip edersiniz. Aksiyonlarınızı takip etmek için zaman kaybetmezsiniz. Tüm ekibinizin büyük resimde kendi yerlerini görmelerini sağlar motivasyonlarını artırırsınız. Şeffaf ve hesap verebilir hale gelirsiniz. Hedef pazarlarınız bazında gerçekleştirdiğiniz rekabet analizi ve SWOT analizlerinizle ilgili bilgiyi tüm çalışanlarınıza yaymış olursunuz” dedi.

Baytan, performans yönetiminin en önemli amaçlarından birisinin de kişilere bağlılıktan kurtulmak olduğunu belirterek, “Kişiye bağlılıkları ortadan kaldırır kurumsal bir şirket haline gelirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Kurumsal Performans Yönetiminde İK’nın rolü konusunda da bilgi veren Olcay Baytan, “Adil bir şekilde uygulandığında diğer İK (İnsan Kaynakları) unsurlarını da direkt olarak etkilediğinden insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.

Kurumsal performans yönetiminin; müşteri, ürün/operasyonel, öğrenme ve geliştirme ile finansal boyutlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu yönetim; belirlenmiş dönemlerde iş sonuçlarının, kurum ve birey performansının ölçülmesi, ileriye dönük gelişim alanlarının belirlenmesi ve artan risklere ilişkin zamanında önlem alınabilmesi için kurulan değerlendirme sistemidir” bilgisini verdi.

Eğitmen Olcay Baytan, eğitimde; “Performansı Kimler Yönetir? Başarı Odaklı Kurumsal Yönetimde Performans Yönetim Sisteminin Yeri, Organizasyonel Performans Ölçüm Süreci, Performans Yönetim Sisteminin İşlevleri, Yönetim Aracı Olarak Performans Değerlendirme Sisteminin Kullanımı, Kurumsal ve Bireysel Performans Yönetim Sistemi İlişkisi, Performans Değerlendirme Sisteminin Planlanması ve Yöntemleri, Değerlendiricilerin Belirlenmesi ve Eğitilmesi, Etkili Bir Değerlendirme Sisteminin Özellikleri, Performans Değerlendirme Sistemi Uygulamalarında Yapılan Hatalar ve Alınacak Önlemler” başlıkları altında detaylı bilgiler de paylaştı.

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