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AOSB’de 30 firma elektromekanik küme çatısı altında toplandı

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan kümelenme çalışmaları kapsamında, elektrik, elektronik ve makine sektörlerine hizmet, ürün ve yazılım gibi destekleri sağlayan firmalar “Elektromekanik Kümelenme” çatısı altında bir araya geldi.

ADANA 21.02.2021, 09:55
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AOSB’de 30 firma elektromekanik küme çatısı altında toplandı

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan kümelenme çalışmaları kapsamında, elektrik, elektronik ve makine sektörlerine hizmet, ürün ve yazılım gibi destekleri sağlayan firmalar “Elektromekanik Kümelenme” çatısı altında bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu’nda, sınırlı sayıda katılım ve pandemi kuralları kapsamında düzenlenen toplantıda, kümelenmeye dahil olan firmaların temsilcileri ile sözleşme imzalandı. Kümelenmeye, bölgede faaliyet gösteren 20 firma ile bölge dışından 10 firma olmak üzere toplamda 30 firma dahil oldu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, törendeki konuşmasında, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin kesintisiz ve sorunsuz üretim için tüm temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak, son iki yıldır da sadece altyapı ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmediklerini belirterek, “Aynı zamanda onların niteliklerini artırabilecek ve işbirliklerini geliştirecek yeni modelleri üniversitelerimizin desteğiyle tasarlama gayretindeyiz” dedi.

01.10.2019 tarihinde aktif hale gelen Proje Destek Ofisi’nin sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok yenilikçi çalışma yürüttüğünü, bir taraftan ulusal ve uluslararası kaynakları sanayicilere aktarma çabasında olurken, diğer taraftan da ekosistemi güçlendirebilecek bazı mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Akpınar, kümelenme faaliyetlerinin de bu ihtiyaçtan ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Bölge içi ya da bölge dışı ayrımı yapmadan Adana’daki tüm firmaları tek havuzda birleştirebilecek, ortak akılla bir model tasarlayarak kümelenmeye başladıklarını anlatan Akpınar, şunları kaydetti:

“Önce Medikal Kümelenmeyi harekete geçirdik. Buradaki modelimiz de üniversite ile birlikte hareket etmek üzerine kuruldu. Biz bu kümede kendi personelimizle beraber üniversitenin akademisyenlerini koordinatör olarak değerlendirip, her bir firmanın ihtiyaçlarını analiz ederek, hangi kaynağın nasıl kullanılması gerektiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespitler yapıldıktan sonra projelendirme çalışmalarına geçmek suretiyle bir model oluşturuyoruz.

Medikal Küme örneğinden hareketle örnek vermek gerekirse ilk başvurduğumuz uluslararası kaynak KOSGEB Koordinatörlüğünde Cosme Programı oldu. Bu kapsamda Avrupa’daki 4 ülkenin kümeleri ile işbirliği kurabildik. Bundan sonraki süreçte bu kümedeki firmaların işbirliğini artırarak yeni modeller tasarlamalarını sağlamaya çalışacağız.

İkinci küme Tarım Kümesi oldu ancak, henüz aktif değil. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra onu da hayata geçireceğiz.

Üçüncü Küme ise Elektromekanik Kümesi oldu. Bölge içi ve dışından toplam 30 firmadan oluşuyor. Her birinin kendi faaliyet alanları var. Birbirleriyle uyum içinde çalışabilecek modeller hayata geçirilebilir mi? bunu süreç içinde analiz etmeye çalışacağız.”

“Kendi aklımızla değil, kümenin aklı ile yola çıkıyoruz"

“Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum” diyerek, kümelemede yer alan firmalara seslenen Akpınar, şöyle devam etti:

“Bizim AOSB olarak bu çalışmalardan herhangi bir menfaatimiz söz konusu değil. Temel gayemiz, Adana’mız, bölgemiz ve ülkemiz için katma değeri nasıl ortaya çıkarabiliriz üzerine kuruludur. Biz bu konuya öncülük ediyoruz. Dolayısıyla sadece bir taraftan gelebilecek önerilerin bu kümenin başarısını ileri taşıyamayacağını ifade etmek isterim. Başarının önemli unsuru firma temsilcilerinin isteğidir. Biz kendi aklımızla değil kümenin aklı ile yola çıkıyoruz. Yapmış olduğumuz projelerin eksiğini daha iyi nasıl olacağını bizlere iletmeniz gerekecek. Diğer konu ise genel itibariyle destekle beslenen kurumların dezavantajlarının olduğuna şahit oluyorum. Destekler verildikçe firmaların ve işletmelerin desteğe bağımlılığı artıyor. Oysa Kümelenme farklı bir oluşum. Kümedeki firmaların kaynaklarını buraya aktarmasıyla başarının daha hızlı olduğunu görüyoruz. Maddi ve manevi katılımınız gerekirse bunlardan kaçınmamanız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biz bu modelle uluslararası alanda kendimizi göstermek isteyeceğiz. Bunların finansmanının bir kurumda kalmasıyla sürdürülemez hale gelebilir. Biz maliyetleri minimize etmeye çalışacağız ancak, orta vadeye geldiğimizde kümedeki firmaların katkılarının olduğunu görmek istiyoruz. Hedef ve vizyonumuzun bu şekilde olduğunu bilmenizi isterim. Biz Adana için, AOSB için, ülkemiz için elimizden gelen her şeyi seferber etmeye hazırız. En büyük gücümüzün de üniversiteler olduğunu düşünüyoruz.”

Akpınar, sözlerini, kümelenmede yer alan firmaları tebrik edip, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak tamamladı.

Akpınar’ın konuşmasının ardından AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, kümelenme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Kümelenmeye dahil olan firmaların faaliyet konuları hakkında bilgiler veren ve kümelenmenin hangi ihtiyaçtan doğduğunu anlatan Demirdelen, farklı sektörlerde ancak birbirlerini tamamlayan sektörleri kümelenmeye dahil etme çabasında olduklarını ifade etti.

OSEO Projesi

Elektromekanik Kümelenme koordinatörleri Doç. Dr. Fırat Ekinci ve Dr. Ercan Köse tarafından kümelenmenin bundan sonraki işleyişine ilişkin bilgi verdiği toplantıda, AOSB Bölge Müdürlüğü Dijtal Dönüşüm ve Tasarım Uzmanı Eser Karlık, bölgedeki firmaları hedef pazarlarda tanıtmayı amaçlayan ve Bölge Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Organized Saerch Engine Optimization (OSEO) projesini tanıttı.

Eser Karlık, global lokasyonlarda bölgedeki sanayi kuruluşlarının marka varlığını oluşturma hedefli dijital bir proje olan OSEO ile bölgede faaliyet gösteren firmaların dijital dünyada bulunabilirliğini arttırarak ihracatlarına yeni pazarlar dahil etmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Toplantının sonunda, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile Elektromekanik Kümelenme Koordinatörleri Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Ekinci ve Tarsus Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Köse tarafından koordinatörlük protokolü imzalandı.
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