AOSB’de 1111 fidan toprakla buluştu

Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB), “11/11 Geleceğe Miras, Dünyaya Nefes” sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, saat 11.11’de 1111 fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Daha Yeşil Bir Türkiye” hedefine destek amacıyla gerçekleştirilen Ağaç Dikme Kampanyası; AOSB İnönü Bulvarı D-400 (E-5) Karayolu girişi batısında bulunan alanda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve çalışanlar katıldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, etkinliğe ilişkin bilgi verirken, çevreye ve doğaya saygılı bir misyon belirleyen ve çevre dostu çeşitli projeler üreten Adana OSB’nin Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden birisi olduğunu söyledi. Akpınar, "Misyonumuz gereği çevreye ve topluma duyarlı projeler üretmeye, sanayicilerimize de bu doğrultuda hizmet etmeye azami gayret gösterilmektedir. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, sanayicilerimizin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde ağaçlandırma konusunda farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dikilen her fidanın “Geleceğe Nefes” olacağını vurgulayan Akpınar, Bölgede son 5 yılda yaklaşık 200 bin adet fidan dikiminin yapıldığını söyledi. Akpınar, “Bunun yanı sıra sanayicilerimize 6 bin adet bitki dağıtımı gerçekleştirdik, yaklaşık 15 bin adet bitki dikimi ile seramızda 7.500 adet bitki yetiştirdik” dedi.