AOSB, Sarıçam’da robotik kodlama sınıfı açtı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından merkez Sarıçam ilçesindeki Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu’na kazandırılan Robotik Kodlama Sınıfı törenle hizmete açıldı.

Bireylere düşünce, mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği becerilerini kazandırmada önemli bir etken olan Robotik Kodlama Sınıfının açılış törenine, Adana Valisi Süleyman Elban, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, AOSB Destek Hizmetleri Müdürü Feridun Kara ile diğer davetliler katıldı.

Vali Süleyman Elban, günümüzün teknoloji çağı olduğuna ve dünyada hemen hemen her alanda teknolojinin yoğun olarak kullanıldığına vurgu yaparak, AOSB Başkanlığını eğitime katkılarından dolayı tebrik etti. Vali Elban, bu sınıfların sayılarının her geçen gün arttığını belirterek, burada eğitim alan öğrencilerin gelecekte önemli çalışmalara imza atacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Robotik nedir?

Daha önceden programlanmış veya otonom olarak bir dizi görevi yerine getirebilen, sensörleri aracılığıyla çevrelerini algılayabilen makine ve araçlar robot olarak anılıyor. Yapay zekanın gelişimi ile birlikte daha da donanımlı hale gelecek olan robotların tasarlanıp kodlanmasıyla birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Robotik ise ortak bir alan olarak bilgisayar, yazılım, makine, kontrol ve uzay gibi bilimleri kapsıyor.

Robotik Kodlama Eğitimleri

Robotik sistemler ile programlama öğrenmek için verilen robotik kodlama eğitimi ilk olarak yurt dışında STEM dersleri ile başladı. STEM ve STEM+A fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat (art) alanlarından oluşuyor.

Tüm robotik donanımların AOSB tarafından karşılandığı Robotik Kodlama Sınıfı, günümüz teknolojisine uygun olarak dizayn edildi.

Akpınar ve Kara’ya teşekkür plaketi

Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu Okul Müdürü Emine Coşku ve beraberindeki müdür yardımcıları AOSB Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, okula kazandırılan Robotik Kodlama sınıfı dolayısıyla Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Destek Hizmetleri Müdürü Feridun Kara’ya teşekkür plaketi sundu.