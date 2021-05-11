AOSB, OKÜ ile işbirliği protokolü imzaladı

Üniversitenin bilgi gücüne uygulama sahası sunarken, sanayicilerin de katma değeri yüksek ürünlerle rekabet gücünü artırmasına yönelik çeşitli projeleri hayata geçiren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile de işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak, akademik camia ile işbirlikleri oluşturmak, üretim süreçlerini geliştirmek daha dinamik ve etkin bir hizmet sunabilmek amaçlanıyor.

AOSB Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde, Başkan Bekir Sütcü, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Coşkun Özalp, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen de hazır bulundu. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun tarafından imzalanan protokol sayesinde, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması ve katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Başkan Sütcü, AOSB ve AOSB’de faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin artırılmasında üniversite desteğinin çok kıymetli olduğu ifade ederek, işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, rekabetçiliğin en temel bileşeni, refah ve zenginliğe ulaşmanın yegâne yolunun, üniversite ile sanayinin işbirliği yaparak AR-GE ve inovasyon çalışmalarındaki başarıdan geçtiğini, bu nedenle sanayi ve üniversite işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Akpınar, bu kapsamda bugüne kadar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi dâhil toplamda 4 üniversite ile güç birliği yapıldığını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun ise Korkut Ata Üniversitesi olarak, sanayi kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliğini geliştirecek projeleri artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu girişimlerinin somut çıktılarını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerine protokol kapsamında AOSB’de bulunan firmalarda staj ve bitirme projeleri yürütebilme imkânı da sağlanacak. Bu protokol ile aynı zamanda AOSB ve bünyesinde bulunan firmaların ihtiyaç duyduğu analiz, fizibilite çalışmaları, kümeleme ve mentörlük çalışmaları gibi faaliyetlerde Korkut Ata Üniversitesi’nin teknik ve akademik bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanılacak.