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AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

SANAYİCİLERİN KENDİLERİNİ FARKLI HİSSEDECEKLERİ, "YENİLİKÇİ OSB" VİZYONUYLA HİZMET VEREN ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SANAYİCİLERE SUNDUĞU HİZMETLERE EK OLARAK, “AOSB BÖLGE İÇİ ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ” BAŞLATTI.

AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

SANAYİCİLERİN KENDİLERİNİ FARKLI HİSSEDECEKLERİ, "YENİLİKÇİ OSB" VİZYONUYLA HİZMET VEREN ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, SANAYİCİLERE SUNDUĞU HİZMETLERE EK OLARAK, “AOSB BÖLGE İÇİ ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ” BAŞLATTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:20
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AOSB içinde ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, "Yenilikçi OSB" vizyonuyla hizmet veren Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayicilere sunduğu hizmetlere ek olarak, “AOSB Bölge İçi Ücretsiz Servis Hizmeti” başlattı.

Adana OSB Bölge Müdürlüğü, kent merkezine 23 kilometre mesafede 1590 hektar alanda kurulu ve yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge içerisindeki ulaşıma önemli kolaylık sağladı.

Sanayicilerin temel ihtiyacı olan yol, su, enerji, atık su arıtma, ruhsatlandırma gibi hizmetlerin sorunsuz, kaliteli ve ekonomik olarak verilmesinin yanı sıra sanayicilerin işini kolaylaştırma, ihtiyaçlarını eksiksiz giderme çabasında olan AOSB Bölge Müdürlüğü’nce, bölge içerisinde ulaşımı kolay ve ekonomik bir şekilde çözümleyebilmek amacıyla yeni bir hizmet daha başlatıldı.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla yapılan duyuruda; hizmetlerini sürekli çeşitlendiren yenilikçi bir OSB olan Adana OSB’de, 27 Mayıs Çarşamba günü itibariyle bölge içi ücretsiz servis hizmeti başlatıldığı bildirildi. Duyuruda, her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenli olarak hizmet verileceği belirtilerek, servis saatleri ve güzergah bilgileri de paylaşıldı.

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