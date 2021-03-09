AOSB Elektromekanik Kümelenme İstişare Toplantısı

Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü’nce hayata geçirilen kümelenmelerden birisi olan “Elektromekanik Kümelenme” firmaları, 1’nci İstişare Toplantısında bir araya geldi.

AOSB Seyhan Salonunda, pandemi kurallarıyla düzenlenen toplantı, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen moderatörlüğünde, AIP Elektromekanik Kümelenme Koordinatörleri Doç Dr. Fırat Ekinci ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Köse’nin oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

AIP Elektromekanik Kümelenme yönetimi, kümelenme üyesi 22 firmanın temsilcilerinden firmalarına ilişkin detaylı bilgileri alarak, ulusal ve uluslararası satışlarının artırılması konusundaki sorunlarını dinlediler.

AIP Elektromekanik Kümelenme Koordinatörleri, sanayicilerin kendilerini geliştirme konusunda istek ve taleplerini de dinlediler. Kümelenme yönetiminin, önümüzdeki dönemde firmaları yerinde ziyaret etmek suretiyle sorunlarını en kısa zamanda çözüm getirme kararı aldıkları toplantı, oldukça interaktif ortamda geçti. Dış ticareti artırmada önlerine çıkan engellerden söz eden firmalar, bu engelleri güç birliği ile aşabileceklerine inandıklarını vurguladılar.

AIP Elektromekanik Kümelenme Yönetimi, elektrik ve makine sektörlerinin farklı dallarında faaliyet gösteren firmaların birbirleri ile iş birliklerini artırmaları yönünde adımların atılması hususunda önerilerde bulundular.

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, 1. İstişare Toplantısının son derece verimli geçtiğini belirterek, “Tüm firma temsilcilerimiz söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler” dedi.

Demirdelen, birbirini tamamlayıcı ürünler üreten firmaların bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yolunun açılmasının hedeflendiği kümelenme faaliyetleri kapsamındaki toplantının periyodik aralıklarla süreceğini belirterek, şunları söyledi:

“İlk toplantımızda firmalarımız birbirleriyle tanıştılar, tek tek söz alarak dış ticareti artırmaya yönelik taleplerini dile getirdiler. Firmalarımız kümelenme yönetiminden, AB Projesi talebinde bulundular. Ayrıca kümelenmenin bakanlıkça tanınması ve kendi ihtiyaç ve taleplerine göre öğretim üyesi eşleştirmesi istediler. Tüm bunlar not alınarak, kendilerine gereğinin yapılacağı bilgisi verildi.”

Doç. Dr. Demirdelen, firmalara üniversite - sanayi iş birliği konusundaki çalışmalarını da anlattıklarını ve konuda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Toplantı sonunda kümelenme ile ilgili ortak bir AB Projesi yapılması konusunda karar alındığını ifade eden Doç. Dr. Demirdelen, “Aynı sektörde ancak birbirinden farklı ürünler üreten firmalarımız kümelenme çatısı altında bir araya gelip, güçlerini birleştirecekler. Böylece katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler üretilebilecek” diye konuştu.