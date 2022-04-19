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AOSB Başkanlığına Bekir Sütcü, yeniden seçildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 16’ncı olağan genel kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Bekir Sütcü, yaptığı teşekkür konuşmasında, AOSB’nin ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayicileri ile büyüdüğünü, güçlendiğini söyledi.

ADANA 19.04.2022, 15:44
AOSB Başkanlığına Bekir Sütcü, yeniden seçildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 16’ncı olağan genel kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Bekir Sütcü, yaptığı teşekkür konuşmasında, AOSB’nin ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayicileri ile büyüdüğünü, güçlendiğini söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un divan başkanlığında AOSB Seyhan Salonunda gerçekleşen genel kurula; AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Kaya, Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve M. Nedim Büyüknacar, Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve sanayiciler ile diğer davetliler katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, genel kurul üyelerine hitap ederken; yaklaşık yarım asır önce, 29 Mart 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, ilk müteşebbis heyeti 21 Nisan 1977’de oluşturulan, 1983’te temeli atılan, arsa satışlarına 1990 yılında başlanan ve ilk bacaları 1992 yılında tütmeye başlayan bölgenin bugün geldiği aşamaya dikkati çekti.

Başkan Sütcü, yaklaşık yarım asırdan beri bölgeye hizmet verenleri şükranla yad ettiklerini belirterek, “Bölgemizin bugünlere gelmesinde, o günlerin koşullarında ellerinden gelen çabayı gösteren değerli valilerimizi, müteşebbis heyet üyelerimizi ve yönetim kurulunda görev alan birbirinden değerli sanayicilerimizi bir kez daha şükranla andığımızı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaşayan emektarlarımıza uzun ömürler temenni ediyorum” dedi.

2010’dan bugüne AOSB

Bölgedeki ilk sanayici yönetiminin başkanı olan Bekir Sütcü, ilk sanayici yönetiminin göreve geldiği 24 Eylül 2010 tarihinden bugüne kadar verilen hizmetleri özetleyerek, şöyle devam etti:

“2010-2011 eğitim öğretim yılında; Çukurova Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulumuz hizmete açıldı.

2012 yılında; Gümrük Müdürlüğü, Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İŞKUR Şubesi, Noter, İstihdam Bürosu ve SGK Şubesi, 2013/2014 eğitim öğretim yılında Özel Teknik Meslek Lisesi açıldı.

2014 yılında sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kuruldu.

Atıksu Arıtma Tesislerinin kapasitesi günlük 72.000 metreküpe çıkarıldı.

2015 yılında bölge sanayicisine Çatalan İçme Suyu verilmeye başlandı, Ticaret Merkezi kuruldu. 2016 yılında Kadın Sanayiciler Platformu oluşturuldu.

2017 yılında; kesintisiz ve sorunsuz elektrik temini için tüm havai hatlar 12 Milyon Dolar yatırım tutarı ile yeraltı şebeke sistemine aktardık.

Hizmet kalitesini uluslararası standartlara taşıyan bölgemiz; Mükemmellikte 4 Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu. Aynı yıl, Elektrik dağıtım şebekesinin 7/ 24 izlenebildiği SCADA sistemi devreye alındı.

2019 yılında; tüm kamu kuruluşlarının tek çatı altında toplandığı Kamu Kampüsü açıldı. Bölgemizde faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaların özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren Proje Destek Ofisi hizmete girdi. Üniversitelerin bilgi gücünü üretime dönüştürecek iş birliği çalışmaları kapsamında, 6 üniversite ile protokol imzaladı.

2020 yılında; Adana Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Enerji Verimli Motorların Teşvik edilmesini amaçlayan TEVMOT Projesi’nin Pilot Uygulama Bölgesi seçildi. Sanayicileri dijital dünya ile buluşturan OSEO projesi hayata geçirildi. Sanayicilerin rekabet gücüne katkı sunmak amacıyla Kümelenme çalışmaları başlatıldı.

2021 yılında; Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, bölgemizde hizmet vermeye başladı. Aynı yıl ayrıca Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi günlük 90.000 metreküpe çıkarıldı.

AR-GE ve Tasarım Merkezi İstişare Kurulu oluşturulduğu Bölgemizde; Avrupa Yeşil Mutabakatın yol haritası çizildi. Bölgenin tam güvenliği için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri Projesi devreye girdi.

Bölgenin kurumsal kimliği ile bütünleşen Giriş Tagı yenilendi. Tam donanımlı İtfaiye Merkezi projesi inşaatı için proje hazırlandı. Girişimcilik ruhunu ateşleyecek Kuluçka Merkezi kurma çalışmaları başladı.

Bölge içinde tam donanımlı poliklinik hizmeti verecek Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi AOSB Sağlık Tesislerinin temeli atıldı. İtfaiye teşkilatı araç ve personel yönünden güçlendirildi.

Artan enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamak üzere GES Projesini hayata geçirdiklerini, HES (Hidrolik Enerji Santrali ) ve RES (Rüzgar Enerji Santrali) Projeleri çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Sütcü, çamur yakma tesisi projesinden de söz ederek, “Atık su arıtma tesisleri faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli çamur ile bölgemizde oluşan evsel ve endüstriyel atıkların bertarafına ilişkin kurulacak Çamur yakma tesisi ile ilgili fizibilite çalışmaları ve yatırımcı firmalar ile görüşmelerimiz devam etmek olup, OSB’ye en uygun proje belirlenerek söz konusu tesisin kurulum sürecine başlanacaktır.”

TEİAŞ ve ikinci otoban bağlantı kavşağı

Başkan Sütcü, bugüne kadar verilen hizmetleri ana başlıklarıyla özetledikten sonra planlanan ve halen devam etmekte olan projelere de dikkati çekerek, “Bölgemizde, 20- 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak TEİAŞ Şalt Merkezi Projesi, ulaşım alternatifi olacak Otoban İkinci Bağlantı Kavşağı inşaatı 2020 yılından beri devam etmektedir” dedi.

Başkan Sütcü, 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 1.120 hektar alanda kurulan bölgenin 2021 yılı sonu itibariyle geldiği aşamayı rakamlarla ifade ederek, “Adana Organize Sanayi Bölgemiz, 2021 yılı sonu itibariyle; 2.290 hektar alanda, 553 parselde, 32’si yabancı sermayeli toplam 478 firma, yüzde yüz doluluk, 37.300 istihdam, yıllık 1.5 milyar dolar ihracat, İSO İlk 500’de 17, İkinci 500’de 14 ve TİM 1000’deki 17 firma ile kentine, bölgesine ve ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektedir” dedi.

Başkan Sütcü, kamulaştırma çalışmaları 2021 yılında tamamlanan 4. ilave alanda arsa tahsisine 2022 yılında başlanılması planlanırken, bölgenin toplam alanını 6 bin hektar ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi yapacak 5. ilave alan çalışmalarının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yeni yönetim ve denetim kurulu

Konuşmaların ardından AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, gündem maddelerine ilişkin sanayicilerden gelen soruları yanıtladı. Daha sonra tek liste ile gidilen oylamada, Bekir Sütcü Başkanlığındaki yönetim kurulu Ömer Kaya, Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar ve Mehmet Tosmur’dan oluştu. Denetim kuruluna ise Mustafa Fidan ile Engin Ertürk seçildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı teşekkür konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin gelişmesi ve büyümesi amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kendilerine yeniden görev veren genel kurul üyelerine teşekkür etti. Başkan Sütcü, “AOSB’miz, ülkesini seven ve bu sevgiyle her koşulda üreten sanayicileri ile büyüyor, güçleniyor” dedi.

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