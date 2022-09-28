AOSB 4. ilave alanda altyapı başlıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 4. Genişleme alanında altyapı çalışmalarına başlanıyor. AOSB tarafından yapılan duyuruda, altyapı ve yol yapım işinin teklif birim fiyat usulü ile ihale edileceği bildirildi.

İşin detaylarına ilişkin bilgi verilen duyuruda ihalenin; Elektrik Dağıtım Şebekesi ve Dağıtım Merkez Binaları, Doğalgaz Dağıtım Şebekesi, Kullanma Suyu/İçme Suyu Dağıtım Şebekesi, Atıksu Toplama ve Deşarj Şebekesi, Yağmursuyu Toplama ve Deşarj Şebekesi, Harici Yangın Hidrant Şebekesi ve Yangın Suyu Deposu, Beton Yol, Yol Aydınlatma Şebekesi, İletişim Altyapı Şebekesi ve Dere Islahını kapsadığı kaydedildi.

Tekliflerin 23 Kasım 2022 tarihi saat 14.00’e kadar Adana OSB Bölge Müdürlüğü’ne verilebileceğinin belirtildiği duyuruda, ihale dokümanının Adana OSB Bölge Müdürlüğü’nde 3 Ekim 2022 tarihinden itibaren görebileceği ve 25.000,00 TL.(+KDV) karşılığı aynı adresten CD ortamında temin edebileceği bildirildi.

Rakamlarla Adana OSB

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 566 parselde, 1600 hektarlık alanda yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet verdikleri bölgede, 600 hektar OSB 3. ilave alanının kamulaştırmasının devam ettiğini, 100 hektarlık OSB 4. ilave alanında altyapıya başlanacağını belirterek, “Bunun yanı sıra 3.448 hektarlık 5. ilave alanı için yer seçimi çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Tüm bu süreçler sonrasında bölgenin 5.750 hektarlık alanda faaliyet göstereceğine vurgu yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgede hali hazırda 32’si yabancı sermayeli 480 firmanın bulunduğunu ifade etti.

Başkan Sütcü, ISO ilk 500’de 15, ISO ikinci 500’de 20, TİM 1000’de ise firma sayısının 15 olduğunu, bölgede Metal, Kauçuk ve Plastik, Tekstil, Kimya, Gıda başta olmak üzere toplamda 21 farklı sektörün yer aldığını bilirdi.

2022 yılında bölgeye 11 yatırımcının geldiğine vurgu yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaklaşık 40 binin üzerinde çalışan ile Türk sanayisine hizmet verildiğini kaydetti.

6 ayda yatırım tutarı yaklaşık 852 milyon TL

2022 yılı ilk 6 aylık dönemde bölgede Teşvik Belgeli Toplam Yatırım Tutarının

851.443.717 TL olduğunu belirten Başkan Sütcü, “2021 yılı verilerine baktığımızda adana ili toplam ticaret hacminin yüzde 70’i bölgemizden sağlanırken dış ticaret hacmimiz yaklaşık 1.7 milyar dolar olmuştur” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 29 Mart 1973 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, ilk müteşebbis heyeti 21 Nisan 1977’de oluşturulan, 1983’te temeli atılan, arsa satışlarına 1990 yılında başlanan ve ilk bacaları 1992 yılında tütmeye başlanan bölgeye emek verenleri de yad ederek şöyle devam etti:

“Bölgenin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri her zaman minnetle anıyoruz. Tarıma elverişli olmayan alanda yapılan doğru yer seçimi ile bugün genişleme imkanı bulabiliyor ve bu sayede bölge ve ülke ekonomimize katkı sunabiliyoruz. Bu çalışmalarımızda başta değerli Valimiz Süleyman Elban olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının desteğini arkamızda görmekten ayrı bir güç alıyoruz. Bu vesileyle bölgemizin gelişimine katkı sunan ve tüten her bacada emeği geçenlere yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum."

Başkan Sütcü, altyapı çalışmalarına başlanacak olan 4. ilave alanda da her zaman olduğu gibi yatırımcılarına kesintisiz ve sorunsuz üretim imkanı sunma çabasında olacaklarını sözlerine ekledi.