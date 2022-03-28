Anavarza kazılarına Büyükşehir desteği

Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti’nde Anavarza/Anazarbos kazılarına destek protokolü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Anavarza/Anazarbos Kazı Başkanlığı arasında imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Anavarza/Anazarbos Kazıları Başkanı Çukurova Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi F. Fatih Gülşeni ile Büyükşehir bürokratları katıldı.

İmzalanan protokol ile Adana Büyükşehir Belediyesi; restorasyon, belgeleme, yayın, teşhir, koruma, laboratuvar çalışmaları ve sempozyum faaliyetleri başta olmak üzere her türlü bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere nakdi destek verecek. Hem Kilikya hem Çukurova bölgesinin hem de tüm Anadolu coğrafyasının sahip olduğu en büyük antik kentlerden biri olan Anavarza/Anazarbos Antik Kenti, bu protokolün imzalanması ile birlikte çok daha hızlı ve hassas bir şekilde ortaya çıkartılacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anavarza’nın tarihi önemine vurgu yaparak, “Değerli hocalarımızla, dünyanın en önemli tarihi yerlerinden biri olan Anavarza’nın kazı protokolünü imzalıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kazıya katkı koymak amacıyla meclisten bir karar çıkarttık. Şimdi onun protokolünü imzalıyoruz. İnşallah çok kısa sürede kazıda önemli mesafe kat ederiz ve dünyaya tanıtırız. Çok önemli bir kültür ve tarihi miras. Bunu duyurdukça insanlar buraya ziyarete gelecekler ve bu vesile ile Adana’nın turizm iklimi artı yönde değişecek. Bize bu konuda destek verme fırsatını sağladıkları için hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anavarza’nın bölgedeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tek merkez olmasının önemini vurgulayan F. Fatih Gülşen, önümüzdeki günlerde baskıdan çıkacak olan Uluslararası Anavarza/Anazarbos kitabı hakkında Başkan Zeydan Karalar’a bilgiler verip desteklerinden dolayı teşekkür etti.