Anaokulu öğretmeninden “Sağlığım için dünya için hijyen” projesi

Adana Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu anasınıfı öğretmen ve öğrencileri “Sağlığım için dünya için hijyen” projesi hazırladı.

Anaokulu öğretmeni Ayşe Bolat, tüm dünyayı yaklaşık 2.5 yıldır etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan korona virüs sürecinde temizliğin ön plana çıkması ve sadece 30 saniye el yıkamanın hayat kurtardığını görünce ana okulu öğrencileriyle birlikte temizlik alışkanlığını geliştirmek için proje hazırladı. Bolat projeye sağlığım için dünya için hijyen” ismini verdi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulan e Twinning, kapsamında hazırlanan proje Kasım ayında kabul edildi. Yurt dışından Romanya ve Gürcistan yurt içinden ise Samsun, Kırakkale, Yozgat, ilinden projeye bazı okullar ortak oldu. Projeyi hazırlayan öğretmen Bolat, tüm dünyayı etkisine alan küresel bir sorun haline gelen pandemi sürecinde okulöncesi ve 5-9 yaş dönemdeki çocuklara virüs ve virüsten korunma yollarının öğrencilere aktarılması olduğunu belirterek, “Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitsel etkinlikler kullanılarak hijyenin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize doğru hijyen alışkanlıkları kazandırılarak farkındalık oluşturmak, bilinçlerine virüs hakkında zemin hazırlamak. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz süreçte hem de ilerleyen yaşamında hijyen alışkanlığının devamlılığının sağlanması açısından önemli bir kazanım olacağı düşünülmektedir. Bu proje ile hem sağlık kuralları ve geri dönüşüm aktarılırken öğrencilerimizin mevcut gelişimlerini daha iyiye getirmek te hedeflenmektedir. Proje öğretmenleri olarak İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine dikkat çekmek, gelecek nesillerin sağlık kuralları ,hijyenin gereklilikleri bunun yanı sıra dünyanın sağlığı ve hijyeni hakkında neler yapılabileceği, geri dönüşüm ne demek dünya ya nasıl faydası olabilir gibi konulara değinilerek daha bilinçli bireyler olmaları adına proje hazırlandı” dedi.

Bolat projenin 2 aylık bir süreç kapsamında beraber haftalık etkinlikler şeklinde ilerlemesinin planlandığını sözlerine ekledi.