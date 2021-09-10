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"Anadolu’nun İzleri Bize Sesleniyor" sergisi

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi seramik sanatçısı Filiz Yıldız, eserlerinde, Anadolu’nun zengin kültür mirasında olan figür, desen ve motifler esin kaynağı olduğunu söyledi.

ADANA 10.09.2021, 13:53
"Anadolu’nun İzleri Bize Sesleniyor" sergisi

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi seramik sanatçısı Filiz Yıldız, eserlerinde, Anadolu’nun zengin kültür mirasında olan figür, desen ve motifler esin kaynağı olduğunu söyledi.


“Anadolu’nun İzleri Bize Sesleniyor” isimli kişisel sergisini açan Yıldız, Yıldız, “Bu serginin oluşmasında emeği geçen Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Başkaya, Fatma Batukan Belge, İlhan Marasalı ve TSD’nin bu online sergi için oluşturduğu seçici kurul üyeleri Sayın Beril Anılanmert ve Güngör Güner hocalarımıza seramik sanatına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Anadolu’nun zengin kültür mirasında olan figür, desen ve motiflerin esin kaynağı olduğunu belirten Yıldız, “Bu figür ve motifler çağdaş sanat anlayışı içinde yeniden yorumlanarak geçmişten geleceğe mesajlar taşıyan yeni biçimlere dönüşmektedir. Bu biçimler yüksek dereceli stoneware ve porselen bünyeler üzerinde farklı dekor tekniklerinin bir arada kullanılmasıyla uygulanmaktadır” dedi.


Yıldız, eserlerine “Benim Dikili Taşım”, “Motifler Bize Bir Şey Anlatıyor”, “Neye Bakarsan O sana Öyle Bakar”, “Ölümsüz” gibi isimler veriyor.

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