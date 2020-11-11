Alzheimer hastası yaptığı resimleri sanatseverlerle buluşturacak

Adana’da Alzheimer hastası kadın tedavi sürecinde yaptığı resimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören N.M. 2017 yılından beri davranış bozukluğu ve unutkanlık yakınmalarına başladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, bir süredir takip ettikleri N.M.’nin Alzheimer hastalığının yaptığı resimlere yansıdığını fark etti. Bu resimleri sergi haline getirecek olan N.M. şimdi sergi açmaya hazırlanıyor.

Doç. Dr. Ahmet Evlice, alzheimer hastalığının başlangıç belirtilerinden birinin de N.M.’nin resimlerindeki tarz değişikliği olduğunu belirterek, bunu toplumun da gözlemlemesi adına 13 Kasım Cuma günü saat 17:00’de Korart Galeri Gazipaşa Şubesinde başlayacak ve 10 gün kadar sürecek resim sergisine tüm sanatseverleri davet etti.

Sergide sanatçının hastalık öncesi ve sonrası eserlerinin sergileneceğini belirten Evlice, resimlerin Türkiye Alzheimer Derneği yararına satışa sunulacağını dile getirdi.