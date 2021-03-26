Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği kongresini yaptı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği olağan kongresini yaptı.

Genel kurulda Divan Başkanlığına Yaşar Ateşoğlu ve yazmanlıklara Bayram Top ve Esen Cömertpay seçildi. Kongrede konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, salgın döneminde sanal sanat galerisi açtıklarını, ayrıca sanat, tarih ve fotoğraf üzerine zoom programı üzerinden online olarak atölyeler açtıklarını ve bundan sonra da bunu devam ettireceklerini belirtti. Yakın bir zamanda iki tercüme kitap yayınlayacaklarını da ifade eden Uygur, İlter Uzel Tıp Müzesi açılmasına önderlik ettiklerini, Turhan Selçuk-İlhan Selçuk kardeşlerin doğduğu evin karikatür müzesi haline getirilmesi için çalışmalar da başlattıklarını kaydetti.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edildiği ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylandığı kongrede yönetim kurulu asil üyeliklerine S.Haluk Uygur, Murat Ali Hersekli, Hanife Uygur, Gülsüm Ünal ve Esen Cömertpay, denetim kurulu asil üyeliklerine de Aylin Sofuoğlu, Ozan Gözüyeşil ve Yaşar Ateşoğlu seçildi.