Altın kızlarda galibiyet sevinci

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle kurulan Adasokağı Spor Kulübü, Hentbol 1. Liginde Maltepe Spor Kulübünü mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi 16. Hafta müsabakalarında Maltepe Spor Kulübü’yle karşılaşan Adasokağı Spor Kulübü, rakibin i31-28’lik skorla yendi.

Sosyo-ekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı olan ailelerin kızlarının sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla kurulan ve kurulduğu günden beri liglerde büyük başarılara imza atan Adasokağı Spor Kulübü’nün yöneticileri, gereken emek verildiğinde hiçbir başarının imkansız olmadığını kanıtladıklarını söyledi.