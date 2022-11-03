Alman sokak fotoğrafçısı Adana’da sergi açtı

Asıl mesleği müzik menajerliği olan Alman vatandaşı Guido Schulz, sokak fotoğraflarından oluşan 10. sergisini Adana’da açtı.

Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi’nde açılan 19 eserden oluşan sergi, Adanalı sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Guido Schulz, her zaman var olan sokak fotoğrafçılığına olan ilgisini bir hobiye dönüştürdüğünü ve Berlin’deki ilk sergisini Aralık 2019 ayında açtığını, bu ilk çıkışının ardından Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Kassel, Amsterdam, Çanakkale ve İstanbul’da sergiler açtığını anlattı. Schulz, bu süre zarfında, dünyayı dolaşırken yakaladığı anları içeren üç kitap yayınladığını ve ilkinin "Cennet ve Cehennem", ardından "Ses ve Duman" ve son olarak "Zamanımızın Gürültüsü" olduğunu söyledi.

Guido Schulz’un sergisi 10 Kasım 2022 tarihine kadar görülebilecek.