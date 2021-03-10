Aldırmaz’ın doğup büyüdüğü ev Tepebağ’ın tanıtımında kullanılacak

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Kayalıbağ Mahallesindeki doğup büyüdüğü binayı, Seyhan Belediyesi’nin kullanımına sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanvekili Zihni Aldırmaz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Akay yönetimindeki Seyhan Belediyesi’nin tarihi Tepebağ bölgesinin canlandırılması yönündeki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Aldırmaz, Kayalıbağ Mahallesi’nde doğup büyüdüğü, mülkiyeti kendisine ve hissedarlarına ait olan ve yakın zamanda restore edilen yapıyı Tepebağ bölgesinin tanıtımına katkı amacıyla Seyhan Belediyesi’nin kullanımına sundu.

"Tepebağ sürdürülebilir projelerle canlandırılabilir"

Aldırmaz, “Tepebağ doğumlu biri olarak ilk orta tahsilimi tamamladığım bu bölgede, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğim sırasında, o dönemki Kültür Bakanımız sayın Ömer Çelik’in de destekleriyle, Milli Mensucat Fabrikası’nın müzeye dönüştürülmesini, Tepebağ’da höyük kazılarının Adana Valiliği, Büyükşehir ve Seyhan belediyelerince başlatılmasını sağladık. Ali Münif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ni, Şakirpaşa Konağı’nın restorasyonunu, Sinema Müzesi gibi bir çok projeyi hayata geçirme fırsatı bulduk. Bu bölgenin canlandırılması sürdürülebilir projelerle mümkündür. Sayın Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ekibi de bunu gerçekleştiriyor. Sayın Başkanın duyarlılığı ve Sayın Valimizin destekleri Adanalıları mutlu ediyor.Bu çalışmalara katkı için doğup büyüdüğüm evle ilgili düşündükleri projelere bizde katkı vermek için buradayız ” dedi.

Tarihi alanların kent yaşamıyla bütünleştirilmesinin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, eski kent merkezinin canlandırılmasına yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Aldırmaz’ın doğup büyüdüğü evin Tepebağ’ın tanıtılması amacıyla “Tepebağ Kafe” adıyla hem bilgi ofisi hem de kafe işleviyle kullanılacağını dile getiren Başkan Akay, Aldırmaz’a duyarlılığından ve desteğinden dolayı teşekkür etti.