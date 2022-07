ALA’nın makalesi Harvard’da yayınlandı

Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinin makalesi Harvard Üniversitesi Journal of Emerging Investigators (JEI) dergisinde yayınlandı.

Adana Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Eren Aytekin ve mezun öğrenci Süleyman Emre Işık, Fizik Öğretmeni Halil Vuruş’un katkılarıyla ‘A machine learning approach for abstraction and reasoning problems without large amounts of data’ başlıklı makale yazdı.

İngiltere’deki Harvard Üniversitesi’ne gönderilen makale JEI dergisinde yayınlandı.

Makalenin yayınlanmasından dolayı memnun olduklarını anlatan Adana Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Halil Vuruş, “Öğretmen ve öğrencilerimiz yaptıkları Bu çalışma ile insanların Intelligence Quotient (IQ) testlerinde uyguladığı performansı büyük miktarda veriye ihtiyaç duymadan taklit eden bir algoritma oluşturmayı amaçlamaktadır. Oluşturulan algoritma, öğrenilecek çok az miktarda verilerde bile bilinmeyen görevlerde Yapay Zeka (AI) beceri kazanımını ölçecektir. Bu nedenle mekanik verilerin yetersiz olduğu durumlarda gerçek hayatla ilişkilendirerek problemlerin çözümüne katkıda bulunması açısından önemli bir referans çalışma olması nedeniyle dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan, JEI adlı dergide yayımlanmaya layık görülmüştür” dedi.