Akyıldız: "Karaisalı depremine neden olan fay araştırılmalı"

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube 2. Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akyıldız, Karaisalı’da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin fay mekanizmasının üzücü olaylara neden olmadan detaylı olarak araştırılması gerektiğini bildirdi.

Doç.Dr. Akyıldız, yaptığı açıklamada, Karaisalı’nın yaklaşık 15 km kuzeyine rastlayan alanda yerel saat ile 07.26’da aletsel büyüklüğü 3,8 olarak kaydedilen bir depremin odak derinliğinin 6,54 km olarak belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu depremi ürettiği düşünülen kaynak fayının ise yaklaşık 18 km uzunluğunda olduğuna işaret eden Doç. Dr. Akyıldız, depremin meydana geldiği Karaisalı-Karsantı (Adana) Fay Zonunda, Kuzeydoğu -Güneybatı ve Doğu-Batı olmak üzere iki egemen doğrultulu fayın yer aldığını aktardı.

Fayların hareket mekanizmasına (fay türüne) bağlı olarak düşeyde veya yatayda meydana gelen deformasyonlar ve sarsıntı etkisi ile yapıların yıkıma uğradığını, faydan uzak mesafede yer alan yapıların ise sarsıntı etkisi ile yıkıldığını belirten Akyıldız, “Bu nedenle yaklaşık 18 km uzunluğundaki bu fayın üzücü olaylara sebebiyet vermeden mekanizmasının detaylı araştırılması gerekmektedir” dedi.

Türkiye’nin ve Adana’nın dünyanın en büyük deprem kuşakları üzerinde yer aldığını anımsatan Doç. Dr. Akyıldız, şunları kaydetti:

“Bir doğa olayı olan depremlerin, her an yaşanabileceğini unutmamalı ve depremlerin afete dönüşmesini önlemek için gerekli tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmaması için depreme karşı duyarlılık düzeyinin üst seviyede tutulması da ayrıca önem taşımaktadır. Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak Karaisalı ilçemizde yaşanan depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”