Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadele

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, çiftçilerin kabusu haline gelen Akdeniz Meyve Sineği’nin (Ceratitis capitata) turunçgillerde Ağustos ayı ortalarından başlayarak, Eylül-Ekim aylarında meyvelerde hasar yapan ve dış karantina tedbirleri kapsamında ihracatta sıfır toleransı olan bir zararlı olduğunu belirtti.

Feyzullah Korkut, başta Adana olmak üzere ülkenin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan ve yıllık 5 milyon ton üretime ulaşan turunçgillerde büyük zarara neden olan Akdeniz Meyve Sineği ile toplu mücadelenin önemine dikkat çekerek, “İlk vuruk tespit edildiğinde veya tuzaklarda ilk sinek yakalandığında hemen ilaçlamaya başlanır ve ilaçlamadan sonra tuzaklarda sinek yakalanmaya devam ediyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık 16 derecenin altına düştüğünde ilaçlamaya gerek duyulmaz” dedi.

Feromon tuzaklardan faydalanılmalı

Akdeniz meyve sineğinin ülkemizde tespit edilen en önemli konukçularının kayısı, ayva, şeftali, incir, Trabzon hurması, mandarin, portakal ve greyfurt olduğuna vurgu yapan Korkut, doğru bir mücadele ve etkin koruma sağlanmasının sezon sonunda üreticilerin yüzünün gülmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Korkut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akdeniz meyve sineğinin mücadelesinde dört farklı yaklaşım mevcuttur. Bunlar kısır böcek salıverme metodu (bu yöntem henüz ülkemizde uygulamaya konulamamıştır), biyoteknik mücadele adını verdiğimiz, tuzaklarla kitle yakalama ve imha yöntemi, zehirli yem kullanımı, kısmi dal ve kapama ilaçlamadır. Rezidü sorununu da dikkate alarak feromon tuzakların kullanımı ve desteklenmesi bu zararlı ile mücadelede önemli ve etkili fayda sağlayacaktır. Meyveler renk değiştirmeden önce dekara önerilen dozlarda ve doğru zamanda ve şekilde tuzaklar yerleştirilmelidir. Ağacın güneş gören kısmına asılan bu tuzaklar 90 - 120 gün etkili olmakta ve zararlıyı cezbederek kendisine çekmekte ve imha etmekte olup meyveleri zararlının etkisinden korumaktadır.”

Toplu mücadele önem arz ediyor

Daha önceki yıllarda yapılan toplu uyarı ve toplu mücadele yönteminin başarılı olduğunu kaydeden Korkut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplu mücadelenin yapıldığı yıllarda ve takip eden yıllarda alınan olumlu sonuçlardan yola çıkarak aynı duyarlılıkla mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odamız bünyesinde sahada görev yapan teknik tarım danışmanları, yerel yönetimler, ziraat odaları, çiftçi ve üretici birlikleri, ihracatçılar gibi kuruluşların gerekli uyarıları yaparak mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bu mücadelede konunun paydaşlarının üzerine düşeni yapacağına inancımız tamdır.”