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Akay: "Seyhan’ın eviniz gibi tertemiz olması için çalışıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan’ın Seyhanlıların evi gibi tertemiz bir kent olması için çalıştıklarını söyledi.

ADANA 05.04.2022, 12:48
Akay: "Seyhan’ın eviniz gibi tertemiz olması için çalışıyoruz"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan’ın Seyhanlıların evi gibi tertemiz bir kent olması için çalıştıklarını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 96 mahallede, her gün üç vardiya halinde ve 24 saat esasına göre, cadde ve sokaklardan 740-800 ton arasında çöp topluyor. Toplanan evsel atıklar, şantiye alanı içinde kurulan ve işletilen “çöp aktarma istasyonlarına” atık toplama araçlarıyla getirilip buradan Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan Sofulu çöp toplama alanına nakledilerek bertaraf edilmesi sağlanıyor.

“El Ekipleri” 07.00-23.00 saatleri arasında iki vardiya halinde cadde ve sokakları süpürüp temizliyor. İlçede kurulan açık ve kapalı semt pazarlarının atıklarını toplama, süpürme, dezenfekte edip; çamaşır suyu ile yıkama işlemlerini “Pazar Ekipleri” gerçekleştiriyor. Pazarlardaki balık tezgahlarının olduğu alanlar portakal çiçeği kokulu temizlik ürünleri ile yıkanıp, dezenfekte ediliyor.

“Hazır Ekipler” de her gün iki mahallenin süpürge, mıntıka temizliği, moloz kaldırma, yol kenarlarındaki otların temizliği ve sokakların yıkanması gibi işlemlerle donanımlı temizliğini gerçekleştiriyor. Halk sağlığını tehdit eden çöp evlerin kaldırılması işi de yine hazır ekip tarafından yapılıyor.

Seyhan genelindeki camii, ziyaret, cem evi, okul, öğrenci yurdu, müze, külliye, Kuran Kursu ve benzeri kurumların düzenli olarak temizliğini ise “Sosyal Tesisler Temizlik ekibi” yapıyor.

Çevreye ve boş alanlara gelişigüzel atılan moloz, ağaç dalı, koltuk, çekyat, halı vb. atıklar da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından traktör ve damperli kamyonlarla toplanıyor. Ayrıca Seyhan’daki tüm çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte işlemi

periyodik olarak gerçekleştirilerek halk sağlığı güvence altına alınıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, konuyla ilgili açıklamasında, Seyhan’ın Seyhanlıların evi gibi tertemiz bir kent olması için çalıştıklarını belirterek, “Temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevrenin insanların en temel haklarından biri olduğu anlayışıyla, Seyhanlılara yakışır bir çevre sunmak için temizlik işlerimizi titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

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