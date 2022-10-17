Akay: "Ben hepinizin belediye başkanıyım"

Seyhan Belediyesi tarafından yapılan Barbaros Mahallesi 1 No’lu Çocuk ve Dinlenme Parkı gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Barbaros Mahallesi 1 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı’nın açılışı CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Seyhan Kadın Kolu Başkanı Dilek Özcan, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Burada düşünceleri, inançları, siyasi görüşleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarımızın birlikte olduğu bir anı yaşıyoruz. Bizim Türkiye içerisinde tüm bölgelerde, tüm alanlarda istediğimiz de bu zaten. Demokrasi içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde birlikte yaşamak. Belediyelerimizin görevi burada beşikten, mezara kadar insanlarımızın taleplerini karşılamak. Bizler bu anlamda varız. Elbette temsil ettiğimiz siyasi partiler var. Ancak ben hepinizin belediye başkanıyım. Hep beraberiz daima” dedi.

Açılışı yapılan parktaki yolların ve kum alanlarının eski araba, kamyon lastiklerinden belediye tarafından üretilecek malzemeyle kaplanacağını dile getiren Akay, kapalı semt pazarı projesinin tamamlandığını ve ihale aşamasına geldiğinin müjdesini verdi. Akay, “Kadın taziye evi tamamlanıyor. Orası erkek taziye evi gibi kapanacak. Çocuklarımıza iki tane futbol sahasını geçici olarak yapıyoruz. En azından çocuklarımız biraz daha rahat etmiş olacaklar. Gücümüz yettiğince sizlerle birlikte Barbaros’u layık olduğu hizmetlere ulaştıracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek park mahalle halkının hizmetine açıldı.