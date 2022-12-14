AKAMDER, sektör sorunlarını görüştü

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), inşaat sektörü ve kamu müteahhitlerinin çözüm beklediği fiyat farkı ve Tasfiye Kararnamesi hakkındaki görüşlerini ATO ve ADASO ile paylaştı.

AKAMDER yapılan genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası’nı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, AKAMDER’in yeni yöneticilerini kutlayarak, “İnşaat sektörünün gerek kamu gerekse yapı müteahhitleri olarak sıkıntılarının farkındayız. Ticaret Odası olarak ekonominin bir numaralı lokomotifi olan inşaat sektörünün çektiği sıkıntılar için çaba harcama sorumluluğunun içindeyiz. Bu anlamda öncelikle tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelmeyi ve sorunları genellemesini yapacağımız çalıştayı bu ayın 21’inde gerçekleştireceğiz. Bu adımla birlikte yerelde ve geneldeki tavrımızı ve çalışmalarımızı belirleyeceğiz” dedi.

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı da Türkiye’nin bazı olumsuz süreçlerden en az hasarla geçme uğraşı verdiğini söyleyerek, “Bu anlamda tüm müteahhitlerimizin de sıkıntıları aşikardır. Ama ülkemizin bu sorunlarını birlikte aşacağız” diye konuştu.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç’da, AKAMDER’in çok önemli katkılar koyduğunu ifade ederek, “Yaşanılan sıkıntıları sırf inşaat sektörü için değil tüm iş kollarını kapsıyor. Ama ülkemiz daha büyük sıkıntıları aşmıştır. Bu süreçte aşılacaktır. İnanıyorum ki kamu ve yapı müteahhitlerimizin bu süreci aşacağına inancımız tamdır. ADASO olarak da desteğimiz olacaktır ve sürecektir” dedi.

AKAMDER Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan vekilleri Orhan Avcı ve Hüseyin Arslan ziyaretlerle ilgili açıklamalarında, “İnşaat sektörü ve kamu müteahhitlerimizin acilen çözüm beklediği sorunların başında yer alan fiyat farkı ve tasfiye kararnamesi hakkındaki görüşlerimizi ATO, ADASO nezdinde başkanlarımız ve yetkili kurullarıyla paylaştık. Konunun TOBB vasıtasıyla gündeme getirilerek çözüm noktasında adımlar atılması hususunda verdikleri destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.