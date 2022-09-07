AKAMDER, Halil Avcı’yı destekleyecek

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), yaklaşan Adana Ticaret Odası 16. Meslek Grubu seçimlerinde Halil Avcı’yı destekleyeceklerini açıkladı.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ziyaretle ilgili olarak, “Ekim ayı içerisinde yapılacak olan ATO seçimlerinde AKAMDER olarak tarafımızı 16. Meslek Grubu (Bina İnşaat Müteahhitleri) seçimlerinde sektörümüzün önde gelen isimlerinden Halil Avcı’yı destekleme kararı aldık. Bilgi, birikim ve tecrübe olarak sektöre önemli katkılar koyacağına inandığımız bir iş insanı olan Halil Avcı’nın üyemiz olması dolayısıyla bizlerde önemli mesafeler kat edeceğiz” dedi.

Halil Avcı ise karardan mutluluk duyduğunu belirterek, “Üyesi olduğum AKAMDER ile sektörün STK’sı olarak çok önemli adımlar atıldı. Haklı olarak sektör ve Adana’daki insan odaklı tüm sosyal projelerde elini taşın altına koyan başarılara imza atmıştır. Bu vesileyle Mustafa Karslıoğlu ve ekibini kutluyorum. Bu anlamda sektörün önemli bir gücü olarak yaklaşan ATO seçimlerinde beni ve ekibimi desteklemeleri gurur verici, bu desteğin çok önemli olduğunu biliyorum” diye konuştu.