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AK Parti’li Yarar: "Kimin belediyeyi yönettiği belli değil"

Seyhan Belediye Meclisinin AK Parti’li Meclis Üyesi Ahmet Yarar, “Belediyede bir başıboşluk, plansızlık almış başını gidiyor. Kimin belediyeyi yönettiği belli değil” dedi.

ADANA 03.02.2022, 09:03
AK Parti’li Yarar: "Kimin belediyeyi yönettiği belli değil"

Seyhan Belediye Meclisinin AK Parti’li Meclis Üyesi Ahmet Yarar, “Belediyede bir başıboşluk, plansızlık almış başını gidiyor. Kimin belediyeyi yönettiği belli değil” dedi.

Mecliste gündem dışı bir konuşma yapan Ahmet Yarar, “Halkın kendisine hizmet sunması için seçtiği biz 45 meclis üyesinin ortak gayesi hepimizin malumunca Seyhan’a hak ettiği hizmeti vermek, sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak. Seçimden bu yana geçen 3 yılda bunun sorgusunu hepimiz bu mecliste yaptık ama maalesef bir sonuç alamadık” dedi.

Yarar, Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay’a yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Sayın Başkan geldiğinizden beri hala kadronuzu kuramadınız. Kimlerin hangi müdürlükte ne görev yaptığı belli değil. Kadrosu başka birimde olup da başka koltukları işgal eden bir sistem var. Kimler hangi kadroda ve kadro dışında ne göreve sahip, hangi müdürlük kendi kadrosunun dışında başka birime müdahale ediyor bunu açıklar mısınız? Neden bazı birimler kendi kadrosunun dışındaki makamları işgal edip, milletin bile dikkatini çekecek kadar rahatsız olduğu bir keyfi yönetim sergileniyor. Herkes kafasına göre takılıyor. Belediye kimsenin babasının çiftliği değil ki? Belediye de bir başıboşluk, plansızlık almış başını gidiyor. Kimin belediyeyi yönettiği belli değil. Oysa yerel seçimlerin ardından CHP’nin kazandığı bazı il ve ilçe belediyelerindeki kritik pozisyonlar ile belediyelere bağlı şirketlere yapılan ‘akraba atamaları’ gündeme gelirken, liyakata önem verdiğini vurgulayan Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu ise bu atamalara tepki göstererek partililerine “Babamın oğlu olsa işe almayın” çağrısında bulunmuştu. Hadi genel başkanınızı çok dikkate almıyorsunuz anladık. Tamam kabul akraba da olur. Ama kimin hangi görevde olduğu, müdahale ve işgal edeceği alanlar da net belli olsun lütfen.”

Başkan Akay’ın Seyhan Belediyesi Başkanlığı gibi ulvi bir makamı etkisiz, halk tarafından seçilen 45 meclis üyesinin itibarını da zedeleyici duruma düşürdüğünü ileri süren Yarar, şöyle devam etti:

“Resmen halkın diline düşüyorsunuz bizi de kendinizi de. Oysa bu birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsi kendi ticari ve iş yaşamlarında başarılı ve saygın insanlar. Aynı başarıyı Seyhan halkımıza hizmet vermek için gösterme çabasında. Maalesef sizin bu plansız, kimin ne yaptığı belli olmayan yönetim anlayışı buna engel oluyor. Biz meclis üyelerinin 3 yıldır size kürsüden sunduğu proje ve önerilerin hiç birini yapmadınız. Kimse kimseyi dinlemiyor ve ciddiye almıyor. Çoğu zaman zaten meclise bile katılma zahmetinde bulunmuyorsunuz. Bu hem meclise hem de halk tarafından bizim itibarımıza yara veriyor, etkisini tartışılır hale getiriyor. Belediyenin bu yapısal ve idari sorunları haliyle hizmetin de önünde büyük engel oluyor. Kurumsallaşma yok. Başıboşluk ve belediyecilik konusunda donanımsızlık var. Popülist politikalar üreterek, siyaseti rant üzerine kurmak doğru değil. Seyhan Belediyesi’nde olmayan sistemi yerleştirebilmek için tam 3 yıldır mücadele verdik siz hala kadro oturtamadınız. Ve onlara da güvenmiyorsunuz.”

Yarar, ”Simdi siz 4 çingil sütten yoğurt üretip, bakkal açıp hizmet yaptığınızı mı sanıyorsunuz. Halkın aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Ayrıca ben buna karşı değilim. Süt, yoğurt, gübre üretin bakkal açın ama asıl işiniz olan belediyeciliği unutmayın. Yatıp kalkıp bu üretimle övünüyorsunuz. Bizde devasa bir fabrika kurdunuz sanıyoruz. Bu üretimler için devasa tesisler kurulur, binlerce istihdam sağlanır, öyle yapılır. Sizinki gibi değil. Bir tek Kent Meydanı vardı proje 2016’ da atıldı temeli. Bunun üzerinden prim yapıp seçim kazandınız ama elinizde patladı. 6, 7 yıldır bitiremediniz. Sizde geldiniz 3 yılda bir şey yapamadınız. Madem yapamayacak durumdaydınız niye 3 yıl bekleyip şimdi devrettiniz? Hem de meclise getirmeden, bugünkü maliyetleri hesaplanmadan encümen kararıyla meclisin iradesini hiçe sayarak 182 buçuk milyon lirayla bedavaya verdiniz. 2016 yılından bu yana geçen o kadar senenin bedeli bu mu? Sayın Başkan; yaklaşık 750 trilyon bütçeye sahip Seyhan Belediyesi 3 yıldır gelecek nesil için ne yaptı? Ne yapacak hala bir şey yok. Seyhan halkının bütçesini, hakkını ve zamanını daha fazla meşgul etmeyin. Biz buna müsaade etmeyiz. Zaten 2 yıldan umudunu kesen halkımız da emin olun en güzel yanıtı size sandıkta vererek müsaade etmeyecektir” şeklinde konuştu.

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