AK Parti’li Bilgili: “28 Şubat postmodern darbesi milletimize yapılmış en büyük ihanettir”

Kozan AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, “28 Şubat postmodern darbesi milletimize yapılmış en büyük ihanettir” dedi.

28 Şubat 1997’de tankların sokaklarda gezdiği ve demokrasiye vurulan darbenin 24. yıl dönümünde AK Parti Kozan ilçe teşkilatı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Kozan AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili tarafından yapılan açıklamada, “28 Şubat postmodern darbesi bu millete yapılmış en büyük hainliklerden biridir. İnsanlarımızı, aileleri ve toplumu Müslüman inancı olan bir ülkede başörtüsü ile ayrıştırmak istediler. Darbe aslında inançlarımıza ve topluma bu ülkeye yapılan en büyük düşmanlığın belgesi olmuştu. İnançlarından dolayı binlerce insanımız, eğitimden iş hayatına büyük mağduriyetler yaşandı. 28 Şubat’ta muhafazakar insanlara yönelik algı yapılsa da aslında yapmak istedikleri demokrasimize darbe vurup Türkiye’nin güçlü olmasının önüne taşlar döşemekti. O gün darbe ile başarılı olan yakın zamanda yeniden denediler. Dünya 5’ten büyüktür diyen lideri susturmak için yeniden darbe yapmak istediler. Bu kez ne istedikleri eski yöneticiler nede eski Türkiye vardı. 82 milyon hainleri deşifre etmek onların önüne canları pahasına siper oldular. Türkiye artık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eski herkesin diz çöktürmeye çalıştığı istedikleri olmayınca darbe yapabilecekleri bir ülke değil. Her inanca saygılı, topraklarda gözü olmayan herkesin evi tüm Dünya mazlumların sesidir. Darbeye karşı olan herkesin ortak bir duruş sergilediği demokrasi dersi vermeye çalışanların Demokrasi eğitmenidir. Bugün demokrat maskesiyle yine basında ve siyaset dünyasında boy gösteren darbe sevicileri var. Darbenin medya, siyaset, iş dünyası ve diğer aktörleri gibi tüm sivil aktörleri de adalet önünde hesap vermeli. Bu süreç, sürekli darbe söylemlerinde, darbe imalarında bulunanlara cesaret vermemeli. Biliyoruz ki milletin ahı o günleri yaşayanların ahı kimsede kalmaz" dedi.