banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Galatasaray Doğa Sigorta 56-80 Anadolu Efes
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Google Pixel 5 Lansman Tarihi Açıklandı!
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi
Beşiktaş JK ve Scoutium yeni yetenekler için güçlerini birleştirdi

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

AK PARTİ KARAİSALI KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINA ATANAN ÖZGE ÖZCAN, 6. OLAĞAN KONGREDE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞINA SEÇİMLE GELDİ.

ADANA 27.09.2020, 09:21
1
AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına Özge Özcan seçildi

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özge Özcan, 6. Olağan Kongrede Kadın Kolları Başkanlığına seçimle geldi.

Karaisalı Belediyesi Düğün salonunda yapılan kongrede konuşan AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, “Yeni Başkanımız Özge Özcan’a ve yönetimine başarılar dilerim. Hizmet bayrağını devreden Saniye Usta Başkanıma teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları eski Başkanı Saniye Usta ise şunları kaydetti:

“2014’te Dürdane Çopuroğlu Başkanımdan almış olduğumuz bayrağımızı bugüne denk başarımıza başarı katarak yolumuza devam ettik. Ve bu kutlu yolda bizimle birlikte görev yapan tüm kadın kolları yönetimimize ve mahalle başkanlarımıza üyelerimize ve tabi ki değerli seçmenlerimizden Allah razı olsun hep birlikte bu başarıya imza attık. Bugün bayrağımızı yol arkadaşım Özge Özcan’a teslim ettik. Rabbim yolunu açık etsin. İnanıyorum ki başarımıza başarı katarak yola devam edecektir”

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Sheffield United 2 0
20. Fulham 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Osasuna 2 3
10. Cádiz 2 3
11. Huesca 3 2
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0