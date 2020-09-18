Ahmet Emin Ahlatcı; “İhraç ettiğimiz altının yarısı BAE ve Irak’a gidiyor"
AHLATCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET EMİN AHLATCI, EN FAZLA ALTIN İHRACATINI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE IRAK’A GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ AÇIKLADI. AHLATCI, COVİD-19 AŞISI BULUNUP ONAYLANINCAYA KADAR ALTIN ONS FİYATINDAKİ YÜKSELİŞİN DE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, ihraç ettikleri altında en büyük payı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Irak’ın aldığını söyledi. Ahlatcı, Covid-19 aşısı bulunup onaylanıncaya kadar altın ons fiyatındaki yükselişin de devam edeceğini söyledi
İHA Muhabirine açıklama yapan Ahmet Emin Ahlatçı, 1.3 milyar dolarlık rakamla Türkiye ihracat şampiyonu oldukları 2019 yılında toplam 26 ülkeye işlenmiş altın ihraç ettiklerini, bunun yüzde 50’sini BAE ve Irak’a gerçekleştirdiklerini kaydetti
Ham maddenin yarısı yurt içi yarısı yurt dışından
İşlenmemiş altını genellikle İsviçre, Londra ve Türkiye altın borsasından temin ettiklerini kaydeden Ahlatcı, “Zaman zaman da Türkiye’den, halkın yastık altından çıkan hurda altından temin ediyoruz. Ham madde temin oranı da yüzde elli yurt içi ve yüzde elli yurt dışı şeklinde gerçekleşiyor” dedi.
Altın birikiminde Türkiye ilk 5 ülke arasında
Yastık altı altın birikimi ile Türkiye’nin dünyada altın zengini olarak nitelendirilebilecek bir konumda olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Türkiye, yastık altı zenginliğinde Dünya’da ilk 5’te yer alıyor. Atalarımızdan bize kalan bu alışkanlık ile hem tasarruf sağlanıyor, hem de hanımlar ziynet eşyası olarak kullanabiliyorlar. İhtiyaç olduğu zaman da anında nakite dönen bir yatırım aracı olduğu için özellikle Anadolu’da tercih ediliyor. Yatırımcının elinde son dönemdeki alışlarla beraber 4 bin 500 ila 5 bin ton altın olduğunu düşünüyoruz. Bu da Türkiye için ciddi bir rakam” ifadesini kullandı.
Piyasalara sürülen para büyük oranda altına gitti
Pandemi sürecinde dünya genelinde ülkelerin piyasaya yaklaşık 23 trilyon dolar para sürdüğünü kaydeden Ahlatçı, şöyle devam etti;
“Bütün ülkeler ekonomilerindeki durgunluğa can vermek için yaklaşık 23 trilyon dolar para basıp düşük faizli kredi şeklinde piyasalara pompaladı. Bu paradan yatırım amaçlı kullanılan tutarın büyük kısmı altına gitti. Altından sonra ikinci büyük yatırım gayrimenkul sektörüne oldu. Pandemi süreci, altının ons fiyatının artışını ciddi oranda tetikledi. Aşı bulununcaya kadar da yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecektir. Ancak, aşının bulunduğu ve gerekli onayları aldığı açıklandığı zaman ons fiyatında bir gerileme göreceğimizi düşünüyorum.”
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