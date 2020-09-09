Ahmet Emin Ahlatcı: “Altın ihracatında bu yıl hedefimiz 750 milyon dolar”
AHLATCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ AHMET EMİN AHLATCI, GEÇEN YIL 1.3 MİLYAR DOLAR İLE SEKTÖR BİRİNCİSİ OLDUKLARI İŞLENMİŞ ALTIN İHRACATINDA BU YIL SONU HEDEFLERİNİN 750 MİLYON DOLAR OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, geçen yıl 1.3 milyar dolar ile sektör birincisi oldukları işlenmiş altın ihracatında 2020 hedeflerinin 750 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili olarak İHA’ya açıklamada bulunan Ahmet Emin Ahlatcı, 2018 yılında altın ihracatında 549 milyon dolarla ikinci sırada yer aldıkları, altın ihracatında hedeflerini büyülterek 2019 yılında 1.3 milyar dolar ile sektör birincisi olduklarını kaydetti. Bu sene pandemi etkisi ile ihracatta kısmi bir gerileme olduğunu belirten Ahlatcı, “Ağustos sonu itibari ile ihracat rakamlarında 300 milyon doları geçmiş bulunuyoruz. Yılsonu itibari ile de 750 milyon dolar ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Ahlatçı konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Holding olarak 6 ana sektörde 3 bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Ahlatcı, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ar-ge ve teknolojik alt yapılarını daha iyi geliştirerek dünya kuyum üreticileri ülkelerle yarıştan kopmadan büyümeye devam edebilmeleri için, verilen teşviklerin ve kredilerin ihracata dayalı olması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye’nin son dönemlerde petrol, doğalgaz ve maden arama faaliyetleriyle ilgili yoğun çabalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Karadeniz de doğalgaz rezervi bulmamız tabi ki bir başlangıç olarak gurur verici ve milli bir mesele. Yaklaşık yıllık enerji ithalatımız 50 milyar dolar seviyelerinde olduğunu düşünürsek daha fazla enerji kaynaklarını keşif etmemiz kaçınılmaz” diye konuştu.
Merkez Bankası’nın altın alımı çok başarılı proje
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın altın rezervi konusundaki önemli bir konumda olduğuna da dikkat çeken Ahlatcı, “Merkez bankamız iki seneyi aşkın bir süredir Türkiye de faaliyet gösteren altın madenlerinden çıkarılan rezervleri ön alım hakkına sahip ve dolar ödemeden Türk Lirası ile altın alıp ve rezervlerimize ekliyoruz. Millî kaynaklarımızı ekonomiye kazanım açısından çok başarılı bir projedir” dedi.
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