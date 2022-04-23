Afette ve eğitimde UMKE

Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ‘Tekno Çocuk Bayramı’ etkinliklerinde çocuklara bilgilendirme yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Çukurova Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde dün ‘Tekno Çocuk Festivali’ düzenlendi.

Etkinlikte Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 UMKE sağlık çadırı, 1 UMKE aracı, 1 Acil Müdahale Aracı, 2 Acil Yardım Ambulansı, 11 UMKE ve 112 personeli ile birlikte çocuklara bilgilendirme yapıldı.